FOOT-BFA-AFR-MONDE-QATAR-SPORT-MONDIAL-U17

Mondial U17 Qatar 2025 : USA # Burkina : «nous sommes fin prêts pour aborder ce match », selon le coach des Etalons cadets

Ouagadougou, 5 nov. 2025 (AIB)-L’entraineur des Etalons cadets du Burkina Faso, Oscar Barro a déclaré mardi soir à Doha, après le dernier entrainement, que son équipe est prête pour affronter les Etats-Unis ce mercredi (15h15 GMT), à Aspire Zone dans la capitale qatarienne.

« Nous sommes fin prêts pour aborder ce match », a confié le sélectionneur burkinabè Oscar Barro après la séance d’entrainement.

La séance du jour a permis à l’encadrement technique de faire une mise en place tactique et de faire les derniers réglages avant le match.

Les Poulains d’Oscar seront face aux États Unis ce mercredi 5 novembre pour leur entrée en lice dans la compétition. Le match se jouera à Aspire Zone à partir de 15h15 GMT (18h15 heure locale).

Le Burkina Faso est logé dans la poule I avec les Etats-Unis, la République Tchèque et le Tadjikistan. La Coupe du monde U17 Qatar 2025 se dispute du 3 au 27 novembre à Doha.

Agence d’information du Burkina

as/ata