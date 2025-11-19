FOOT-BFA-UGA-SPORT-FIFA-QATAR2025

Mondial U17 Qatar 2025: le Burkina dompte l’Ouganda et se hisse en quart de finale

Doha, 18 nov. 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso se sont hissés mardi pour les quarts de finale de la coupe du monde de leur catégorie en battant à Aspire Zone Pitch 5, aux tirs au but, leurs homologues ougandais, les Cranes U17, par 5 à 3, après un nul (1-1) au temps règlementaire, a constaté l’AIB sur place.

Les « Boys » d’Oscar Barro ont su résisté au défi physique imprimé par les Ougandais dès les 15 premières minutes de jeu. Après l’orage, les Etalons cadets déroulent leur plan de jeu, évitent tout contact physique et équilibre le jeu jusqu’à la pause.

Du retour des vestiaires, les Cranes U17 maintiennent la cadence et s’accaparent du ballon. Ils réussissent à surprendre le dernier rempart burkinabè Rahim Ouattara et ouvrent le score par Nkoola Arafat (56e). L’équipe burkinabè monte le curseur et réagi. L’homme du match de la partie, Mohamed Zongo (élu pour la 2e fois dans cette compétition) surplombe la défense ougandaise et trouve Alassana Bagayogo pratiquement seul à l’orée des 5,5 mètres pour l’égalisation (77e).

Après l’égalisation les poulains d’Oscar Barro ont pris le contrôle du match mais ne sont pas parvenus à concrétiser leurs multiples occasions de but jusqu’aux coup de sifflet finale de l’arbitre. C’est aux épreuves des nerfs que les Etalons U17 vont se montrer adroits devant les buts, réalisant un cent pour cent (5 tirs réussis sur 5).

Objectif trophée pour les Etalons cadets

« On avait notre plan. On a dit aux jeunes qu’il fallait éviter les contacts, le corps à corps. Il fallait relâcher très vite les ballons et faire beaucoup de déplacement, des courses croisées pour pouvoir perturber cette équipe ougandaise. Dans le contenu du jeu, on est satisfait parce que les jeunes ont su revenir. C’est pas donné à n’importe qui de le faire devant une telle équipe très costaud physiquement avec des individualités très solides devant », s’est exprimé l’entraîneur Oscar Barro.

Le technicien burkinabè y a cru jusqu’au bout. « La seule chose qu’ont arrivait pas à faire, c’était de mettre au fond mais il fallait croire. Voila pourquoi nous avons procédé à des changements pour apporter plus de fraicheur dans le jeu. Les joueurs se valent. C’est une famille et chacun doit attendre son tour pour donner le meilleur de lui même pour que l’équipe continue de progresser », a-t-il ajouté.

Pour le capitaine de l’équipe Chérif Barro cette qualification « est une joie qu’on ne peut pas expliquer. C’est pas donné à tout le monde d’être le capitaine d’une Nation comme le Burkina Faso, de venir en coupe du monde et de réaliser ces performances. Je suis fier et je remercie mes coéquipiers, le staff technique, tout le monde, le peuple burkinabè du soutien ».

« Ce peuple nous aide à rêver. On rêve du trophée et inchallah on va le remporter. Depuis le début de cette compétition on a mis dans la tête que c’est pour aller remporter la coupe. Pour ce match on savait que ça allait être difficile et c’est dans ces moments difficiles qu’il faut être fort pour passer. La suite sera belle et on y mettra les moyens pour que cette suite nous soit favorable vraiment ».

Les Etalons cadets devront maintenant barrer la route à la Squadra Azura U17 d’Italie le 21 novembre prochain, s’ils tiennent à leur promesse.

Agence d’information du Burkina

