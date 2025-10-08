FOOT-BFA-AFR-SPORT-FIFA-CAF-CM2026

Mondial FIFA 2026 : le Burkina Faso bat la Sierra Leone dans le groupe A (0-1)

Ouagadougou, 8 oct. 2025 (AIB)-Les Etalons du Burkina Faso ont battu mercredi soir au stade Samuel Doe de Monrovia, les Leone Stars de la Sierra Leone par le score étriqué de 1 but à 0 dans le groupe A, comptant pour la 9e journée des éliminatoires de la coupe du monde de football FIFA 2026.

Les Etalons ont fait le boulot en première période en marquant à la 43e mn avant la pause, par Mohamed Zoungrana de la tête. L’équipe burkinabè a défendu avec bravoure cet acquis en contenant les assauts répétés des Sierra Léonais dans les 10 dernières minutes du match.

Dans le même groupe A l’Egypte a disposé du Djibouti par le score de 3 buts à 0. Les Pharaons d’Egypte qui conservent leur première place sont qualifiés pour la prochaine coupe du monde. Les Etalons pourraient être parmi les 4 meilleurs 2e pour les barrages après leur match de dimanche au stade du 4 Août contre l’Ethiopie.

Classement du groupe A

1er : Egypte : 23 pts (+17)

2e : Burkina Faso : 18 pts (+13)

3e : Sierra Léone : 12 pts (+1)

4e : Guinée Bissau : 10 pts (-1)

5e : Ethiopie : 9 pts (-3)

6e : Djibouti : 1 pt (-27)

Agence d’information du Burkina

as/ata