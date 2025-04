Burkina-Région-Centre-Lancement-Mois-Patrimoine

Mois du patrimoine burkinabè : Le gouverneur du centre invite les élèves à s’approprier les valeurs endogènes

Ouagadougou, 18 avr. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a lancé, vendredi, au lycée Nelson Mandela, le mois du patrimoine burkinabè au niveau régional, invitant les élèves, « bâtisseurs de demain », à s’approprier les valeurs endogènes et la culture de la discipline.

« Vous êtes les bâtisseurs de demain. Que ce mois soit un moment d’initiation et de fierté. Affirmez-vous dans vos racines, affirmez le Faso sans complexe », a lancé le gouverneur Abdoulaye Bassinga à la jeunesse .

Pour lui, l’organisation des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne et l’instauration du mois du patrimoine burkinabè sont des initiatives qui doivent emmener les élèves à cultiver la discipline et à s’engager pour la cause nationale.

M. Bassinga s’exprimait vendredi 18 avril 2025 au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou lors du lancement de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabè au niveau régional.

« Dans un contexte mondial marqué par la perte de repères, la culture est un rempart, une force de résilience. Valoriser notre patrimoine, c’est résister, c’est nous affirmer, c’est bâtir l’unité et préparer une place respectable dans le concert des nations pour les générations futures », a renchéri le gouverneur de la région du Centre.

La 3e édition du « mois du patrimoine burkinabé » a été lancée officiellement par le Premier ministre, jeudi 17 avril 2025 à Bobo-Dioulasso sous le thème « Patrimoine culturel et développement économique ».

Cette cérémonie nationale ouvre la voie à chaque région d’organiser la célébration de la fête du patrimoine dans son ressort territorial.

