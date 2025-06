BURKINA-CULTURE-SCIENCES-VALORISATION-WARA

Minorités ethnolinguistiques : une journée de préservation et de valorisation du wara

Koudougou, le 21 juin 2025 (AIB) – L’Université Norbert Zongo (UNZ) a marqué un tournant important le 21 juin dernier en accueillant la première édition de sa Journée scientifique et culturelle dédiée à la valorisation des minorités ethnolinguistiques, avec un focus particulier sur la communauté Wara.

Organisé en collaboration avec l’Association pour la promotion des langues africaines (APLA), cet événement a été unanimement salué comme une initiative pour la préservation et la promotion de la riche diversité culturelle du Burkina Faso. La présence de la Pr Eugénie Maïga, présidente de l’Université Norbert Zongo, et du vice-président chargé de la professionnalisation et des relations université-entreprises (VP/PRUE), a souligné l’engagement institutionnel fort envers cette cause primordiale.

Sous la direction d’un comité d’organisation composé du Dr Abel Ouédraogo (président), du Dr Roland Bicaba (vice-président) et du Dr Édouard Sobzanga Sawadogo (membre), l’événement a enchaîné les sessions académiques et culturelles. La conférence inaugurale, animée par le Pr Gérard Kedrebeogo, une sommité dans son domaine, a captivé l’audience.

C’est sur le thème « Minorités ethnolinguistiques du Burkina Faso : État des lieux, leur préservation et valorisation », que la journée s’est déroulée. Sa présentation a offert un éclairage sur la situation actuelle de ces communautés, ainsi que sur les enjeux liés à leur survie et à leur reconnaissance.

Dans la continuité, un panel de discussion a permis d’approfondir des aspects linguistiques et sociolinguistiques essentiels du Wara. En effet, il s’est agi, dans un premier temps, pour Dr Abel Ouédraogo d’explorer les particularités morpho-syntaxiques du wara, offrant un aperçu des spécificités structurelles de cette langue.

Secondairement, le Dr Roland Bicaba a abordé les processus de modification des langues, mettant en lumière les étapes cruciales pour l’établissement d’une orthographe standardisée du Wara.

Le panel, faut-il le signaler, a été modéré avec brio par le professeur Vincent Ouattara, spécialiste en culturologie, qui a su guider les échanges avec pertinence.

Outre les sessions scientifiques et le forum qui ont stimulé des discussions animées entre chercheurs et acteurs culturels, la journée a également offert une dimension artistique. La communauté Wara a eu l’opportunité de présenter une pièce de théâtre sur le mariage culturel qui a donné un aperçu immersif de leurs traditions.

Cette première édition de la Journée scientifique et culturelle à l’Université Norbert Zongo représente un jalon significatif. En focalisant sur le Wara, l’Université ne se contente pas de mettre en lumière une communauté spécifique ; elle ouvre la voie à une exploration continue de la richesse ethnolinguistique du Burkina Faso.

Le président du comité d’organisation, saluant l’engouement suscité par l’activité et la participation d’acteurs nationaux et internationaux, a d’ores et déjà promis une deuxième édition en 2025, témoignant de la volonté de pérenniser cette initiative essentielle pour la valorisation du patrimoine linguistique et culturel burkinabè.

