Message de rentrée du Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique

Chers encadreurs, chers enseignants, chers personnels de la vie scolaire, chers personnels d’appui, chers parents, chers partenaires et amis de l’éducation,

Chers élèves,

Chaque rentrée scolaire est un moment d’émotion et d’espérance. Elle porte l’enthousiasme d’enfants avides de savoirs et de compétences, le courage d’acteurs de l’éducation qui se tiennent en sentinelles de la connaissance, et la confiance de parents qui placent en l’école les plus nobles attentes pour l’avenir de leurs enfants. Elle porte aussi et enfin l’espoir de toute une nation qui croit en ses enfants et qui y investit pour préparer le Burkina Faso de demain. Cette rentrée 2025-2026 s’inscrit dans la continuité de nos efforts communs pour bâtir un système éducatif qui forme des citoyens responsables, patriotes, compétents et fiers de leur identité.

Au Ministère de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique, nous avons défini cinq grands axes qui guideront nos actions au cours de cette année scolaire.

Le premier est la professionnalisation des apprentissages. Plus que jamais, il est impératif que nos élèves et apprenants acquièrent des compétences pratiques et adaptées aux réalités du monde du travail, selon les orientations de Son Excellence le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORE. Notre ambition est de rapprocher l’école de l’emploi, afin que chaque diplôme ou titre ouvre non seulement sur les savoirs, mais surtout sur l’employabilité.

Le deuxième axe est l’appel au civisme et au patriotisme. Nous en sommes convaincus, le respect des règles, la discipline, l’engagement, l’amour de la patrie, la tolérance et la solidarité sont les fondements de toute société prospère.

C’est pourquoi, nous plaçons le civisme et le patriotisme au cœur de la vie scolaire.

Le troisième axe est l’opérationnalisation du Conseil de l’école. Ce cadre de dialogue et de gouvernance participative offrira à chaque acteur (élèves, acteurs de l’éducation, parents, amis et partenaires), l’opportunité de s’exprimer et de contribuer activement à l’amélioration de l’environnement scolaire et de la qualité des apprentissages.

Le quatrième axe consiste à poursuivre la promotion du “consommons burkinabè”. À travers le port du Faso Dan fani ou autres tissus traditionnels, l’introduction de nos langues nationales au secondaire, la valorisation de nos produits locaux et de nos identités culturelles, nous voulons faire de l’école un lieu d’acquisition non seulement du savoir et des compétences, mais aussi de l’identité et de la fierté nationale. Habiller nos enfants en Faso Dan fani ou autres tissus traditionnels, c’est leur rappeler que l’éducation est aussi un acte de souveraineté et d’indépendance culturelle.

Le cinquième axe enfin, est la promotion de la culture de l’excellence. Faisons-en une exigence de chaque jour. Unissons nos forces pour une école plus dynamique et des résultats plus éclatants aux examens et concours. Ensemble, bâtissons des savoirs solides et des compétences durables pour notre pays. Nos aînés nous l’ont enseigné : l’excellence se façonne dans l’effort, s’affermit par la rigueur et s’élève grâce à la persévérance. C’est le lieu pour moi de rendre hommage aux acteurs de l’éducation qui, par leur passion et leur dévouement, poursuivent la noble mission de transmettre et de faire acquérir les savoirs et compétences aux jeunes générations pour que l’avenir de notre pays soit radieux.

J’encourage nos élèves et apprenants à travailler avec persévérance et discipline, car chacun de leurs efforts est une graine semée non seulement pour leur avenir mais également une promesse de fruits pour toute la nation.

Chers acteurs de l’éducation, puissions-nous, chacun à notre niveau, transformer nos écoles et nos centres de formation en de véritables foyers de convivialité, savoir, de civisme et de fierté nationale. Ensemble, faisons de cette année scolaire une étape décisive dans la construction d’un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus prospère.

J’exhorte tous les acteurs de l’éducation à avoir constamment à l’esprit qu’éduquer, ce n’est pas seulement transmettre des connaissances accumulées, c’est éveiller la curiosité, inspirer le goût de l’effort et allumer chez chaque apprenant la flamme de la responsabilité et de la créativité.

En avant donc, pour faire grandir des citoyens éclairés, patriotes, actifs et porteurs d’espérance pour le Burkina Faso.

Je vous souhaite à toutes et à tous une année scolaire pleine de réussite.

Bonne et fructueuse rentrée 2025-2026 !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons.

Dr Boubakar SAVADOGO

Officier de l’Ordre de l’Etalon