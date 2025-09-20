Mémorial Thomas SANKARA : le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO encourage les acteurs sur les lieux

Ouagadougou, (AIB)-Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a effectué une visite sur le site du Mémorial Thomas SANKARA dans l’après-midi du vendredi 19 septembre 2025.

Accueilli par l’équipe en charge du Projet de Construction des Infrastructures du Mémorial Isidore Noël Thomas SANKARA (PCIM-INTS), le ministre a pu échanger avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la construction et la valorisation de ce haut lieu de mémoire.

Après une séance de travail, il a parcouru plusieurs infrastructures déjà réalisées, notamment le Mausolée du Capitaine Thomas SANKARA et de ses douze compagnons, ainsi que d’autres aménagements.

Dans son intervention, le ministre a tenu à féliciter les différents acteurs pour l’immense travail abattu depuis le lancement du projet. « Ma visite cet après-midi vise à vous encourager et à vous féliciter, car vous accomplissez au quotidien un travail remarquable. Depuis le 17 mai dernier, soit en l’espace de quatre mois, le site a déjà accueilli plus de 40 000 visiteurs. C’est un signe fort de l’adhésion des Burkinabè et des amis du Burkina Faso. Certes, il reste des défis et des difficultés, mais nous devons continuer à avancer ensemble », a-t-il déclaré.

Le Ministre a également réaffirmé l’engagement du Gouvernement à suivre de près l’évolution des travaux et à soutenir les initiatives visant à hisser le mémorial au rang de vitrine nationale et internationale.

« Le projet est gigantesque, mais nous avons foi que grâce à la mobilisation de tous, il sera mené à bien. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers », a-t-il ajouté, saluant le dynamisme des équipes.

Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a insisté sur l’importance d’une collaboration étroite entre le ministère et le Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS). Selon lui, la réussite de ce projet dépendra de la synergie des actions, car le mémorial représente désormais « une vitrine du Burkina Faso » à travers le monde.

De son côté, Etienne LOMPO, Coordonnateur du PCIM-INTS a rappelé les principaux acquis enregistrés depuis la mise en œuvre du mémorial, intervenue officiellement le 1er janvier 2024. Le projet repose sur deux axes majeurs : la réalisation des infrastructures et des aménagements ; la promotion des idéaux et de l’héritage politique du père de la Révolution d’août 1983.

Parmi les avancées significatives, l’on peut citer :

✓L’achèvement, l’inauguration et la mise en exploitation du mausolée de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons ;

✓L’aménagement et l’embellissement de la cour du mémorial ;

✓La construction d’une billetterie ;

✓La réhabilitation du bureau du Conseil national de la Révolution (CNR) ;

✓La réalisation de fresques murales illustrant les idéaux de la Révolution.

À travers cette visite, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO réaffirme la détermination du Gouvernement à soutenir ce projet emblématique.

DCRP/ MCCAT