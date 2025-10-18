Mémorial Thomas Sankara : Le comité lance “Ma brique pour Sankara” et appelle à la participation citoyenne

Ouagadougou, 17 oct. 2025 (AIB)-Le Comité international mémorial Thomas Sankara a lancé, vendredi, une opération nationale et internationale dénommée “Ma brique pour Sankara”. Il a appelé à une contribution volontaire, en nature et en espèces, pour la réalisation du mémorial.

« Avec l’arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré, notre ambition de réaliser le Mémorial Thomas Sankara a obtenu un soutien sans pareil. Le gouvernement, en partenariat avec notre organisation, a déjà franchi une étape majeure avec la construction du mausolée », a déclaré le colonel-major à la retraite Daouda Traoré, président du Comité international mémorial Thomas Sankara.

Pour lui, après la facilitation des autorités actuelles pour la construction du mausolée, le moment est venu d’aborder les autres infrastructures du Mémorial Thomas Sankara.

M. Traoré s’exprimait vendredi à l’occasion du lancement de l’opération “Ma brique pour Thomas Sankara”, une activité qui vise à inviter la population nationale et internationale à contribuer à la réalisation des autres infrastructures du mémorial, à savoir la tour de 87 mètres, le parc urbain, le complexe de conférences internationales ainsi que d’autres espaces culturels, éducatifs et commémoratifs.

« Cette initiative repose sur une conviction simple mais puissante : chaque personne compte. Chaque citoyen, chaque membre de la diaspora, chaque patriote, où qu’il se trouve, peut et doit apporter sa contribution », a indiqué le président du comité.

Luc Damiba, conseiller spécial du président du Faso, a appelé chacun à jouer sa partition pour la concrétisation de ce projet ambitieux.

« Chaque contribution, chaque brique, qu’elle vienne d’un enfant, d’un écolier, d’un travailleur, d’un Burkinabè de la diaspora ou d’un ami étranger, apportera la flamme d’un idéal commun », a précisé M. Damiba.

Les moyens de paiement retenus sont, entre autres, le guichet physique, le mobile money, le virement bancaire, la plateforme Faso Arzèka, ainsi que les dons en nature.

Une projection de la maquette a été faite par l’architecte burkinabè Francis Kéré, chargé de la conception des infrastructures du mémorial.

La conférence de presse a connu la participation de panafricanistes burkinabè et étrangers. Sur place, des contributions individuelles et par délégation ont été reçues par le comité.

« Aujourd’hui, construire le Mémorial Thomas Sankara, ce n’est pas seulement ériger des murs ou construire des statues en bronze ou en cuivre. C’est bâtir un temple de mémoire et d’espérance, un lieu où chaque enfant africain pourra venir apprendre qu’il est capable de transformer le monde », a affirmé Nathalie Yamb, militante panafricaniste.

