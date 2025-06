BURKINA-COUR-DES-COMPTES-PRESTATION-SERMENT-COMPTABLES-PUBLICS

Médias : La comptable de l’AIB s’engage à exercer sa fonction avec probité

Ouagadougou, 19 juin 2025 (AIB)-La comptable principale en deniers et valeurs de l’Agence d’information du Burkina, Judith Félicité Compaoré a prêté serment jeudi devant la Cour des comptes, lors d’une audience solennelle. Elle s’est engagée à remplir sa fonction avec intégrité et probité.

« Je jure de m’acquitter de ma fonction et de me conformer aux lois et règlements relatifs à l’inviolabilité et au bon emploi des deniers publics », s’est engagée Judith Félicité Compaoré.

Elle a souligné que par cet acte, elle renouvelle son engagement à servir l’Etat avec loyauté, sincérité, intégrité, transparence dans le respect des textes en vigueur.

Mme Compaoré a été nommée Comptable principale en deniers et valeurs de l’AIB par le conseil des ministres en sa séance du. 27 novembre 2024.

Lors de cette audience solennelle, présidée par le Premier président de la Cour des comptes, M. Latin Poda, 60 autres comptables publics ont également prêté serment, s’engageant à respecter les principes de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics de l’État.

Tout comptable public a entre autres, pour missions, la prise en charge et le recouvrement des recettes, le règlement des dépenses, la garde, la conservation et le maniement des fonds publics, la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité.

Agence d’information du Burkina

