Burkina – MEBAPLN – Dircab – Passation de service

MEBAPLN : Le nouveau Dircab s’engage à prioriser l’efficacité et la performance

Ouagadougou, 9 juin 2025 (AIB) – M. Yobgandé Valentin Bouda, Conseiller des Affaires économiques, installé ce lundi comme Directeur de cabinet du Ministère de l’Enseignement de Base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), s’est engagé à s’attacher aux indicateurs d’efficacité et de performance pour accompagner le département dans l’atteinte de ses objectifs.

« Quant à l’efficacité et à la performance, ce sont les deux indicateurs auxquels je m’attacherai pour accompagner le ministre dans la coordination des activités concourant à l’atteinte des objectifs de sa noble mission, qui est celle de transformer structurellement le système éducatif burkinabè à l’aune des défis et des enjeux du moment », a déclaré le nouveau Dircab, Yobgandé Valentin Bouda.

Il a rassuré le ministre que la fidélité, la loyauté et la disponibilité sont les valeurs qui le guideront dans sa mission.

M. Yobgandé Valentin Bouda, Conseiller des Affaires économiques, a été nommé à ce poste par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 4 juin 2025 à Ouagadougou.

Le Dircab sortant, Wendpanga Michel Abdoul-Kader Kondombo, a remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en lui pour cette noble mission. En félicitant le nouveau Dircab, il l’a encouragé à toujours écouter, faire confiance et valoriser les compétences autour de lui.

« Je vous confie une équipe de collaborateurs remarquables, intelligents, expérimentés, sages, dévoués et profondément patriotes. Sachez en prendre soin, car ce sont eux qui portent l’âme, la stabilité et la performance du Cabinet », a affirmé Wendpanga Michel Abdoul-Kader Kondombo.

Il a également encouragé son successeur à garder le cap dans ce noble combat pour l’éducation, car l’humilité, la rigueur et l’esprit d’équipe seront ses meilleurs alliés.

M. Yobgandé Valentin Bouda a été installé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, représentant le ministre en charge de l’Éducation de base, en présence du Secrétaire général du MEBAPLN, Ibrahim Sanon, du représentant de Sa Majesté le Naba Kiiba II, chef du canton de Manga, et de ses collègues du ministère de l’Économie et des Finances.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata