Maroc : Les journalistes exhortés à préserver l’essence du métier face à la montée des influenceurs

Rabat, 4 sept. 2025 (AIB)-La Future Media Initiative (FMI) a exhorté, jeudi à Rabat, les journalistes à préserver les valeurs cardinales de leur métier (informer, alerter, analyser) face à la montée des influenceurs dans le paysage médiatique.

« La frontière entre jeunes créateurs de contenus et journalistes traditionnels tend de plus en plus à s’estomper. (…) Mais le journaliste, fort de ses valeurs, doit continuer à respecter ses missions essentielles : informer, analyser, alerter, mais aussi diversifier », a déclaré le cofondateur de la Future Media Initiative (FMI) et ancien directeur exécutif de Medil TV, Ismail El Hassani.

Il s’exprimait jeudi matin à Rabat, à l’ouverture de la première édition de la FMI, centrée sur le dialogue entre médias traditionnels et nouveaux médias, avec le football comme catalyseur de développement stratégique.

« Les médias qui, à l’origine, étaient considérés comme underground sont devenus mainstream. Et la presse mainstream tend, elle aussi, à utiliser les techniques et formats générés par les réseaux sociaux, très créatifs, et qui ont bousculé de nombreux codes : le temps, le format, la langue ou encore les modes de diffusion », a expliqué Ismail El Hassani.

Selon lui, les droits humains et l’éthique journalistique, notions essentielles, se croisent parfois avec des technologies de plus en plus avancées, avec lesquelles il faut composer tout en demeurant dans le discernement et la clairvoyance.

«Aux créateurs de contenus, je voudrais lancer un appel : se rapprocher davantage du journalisme dans le traitement de l’information, dans sa vérification et dans la recherche de la véracité. Toute personne qui diffuse une information porte une responsabilité vis-à-vis de son audience. Il est essentiel d’en avoir conscience et d’agir en conséquence », a-t-il conseillé au micro d’integralnews.info.

Ismail El Hassani a surtout invité les journalistes et les créateurs de contenus à construire des ponts et à travailler main dans la main avec les nouvelles technologies, les nouvelles techniques de discours, les nouvelles tonalités et les formats plus courts.

Plusieurs panels ont marqué cette première édition de la Future Media Initiative (FMI), qui a réuni des centaines de journalistes, d’influenceurs, d’artistes et de comédiens venus du continent et d’ailleurs.

On retiendra notamment les échanges sur l’émergence des nouvelles puissances médiatiques à l’horizon 2030, le rôle de la jeune génération et des réseaux sociaux dans la construction de nouvelles narrations, ainsi que l’impact de l’intelligence artificielle sur la production et la diffusion de l’information.

Les participants ont également discuté du rôle des médias dans le développement du football marocain en particulier, et africain en général, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Agence d’Information du Burkina

