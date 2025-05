Maroc-Burkina-Sport-Coupe-Ambassadeur-Finale

Maroc : Les étudiants burkinabè de Casablanca remportent la finale de la Coupe de l’Ambassadeur face à ceux de Rabat

Rabat, 2 mai 2025 (AIB)-La finale de la coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc s’est jouée le dimanche 27 avril dernier à Rabat. Elle a été remportée pour la troisième fois consécutive par les étudiants burkinabè de Casablanca face à ceux de Rabat sur le score de trois buts à zéro.

La coupe de l’Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc s’est déroulée en deux phases. La première phase a démarré le samedi 5 avril et a opposé les équipes des villes marocaines de la zone A (Rabat, Meknès, Fès, Tanger, Kénitra, Mohammedia, Tétouan et Oujda).

Les équipes des villes marocaines de la zone B (Casablanca, Ben Guérir Settat, Marrakech, Laâyoune, Agadir, etc.).se sont affrontées à partir du 12 avril à Ben Guérir.

Les deux finalistes, les étudiants des deux principales villes du pays, Casablanca (capitale économique) et Rabat (capitale politique) se sont affrontés ce dimanche 27 avril à Rabat en présence de l’Ambassadeur du Burkina Faso auprès du Royaume du Maroc Mamadou Coulibaly qui a donné le coup d’envoi. Une finale remportée par Casablanca.

Selon le diplomate burkinabè, cette compétition va au-delà du sport, car elle permet aux étudiants burkinabè du Maroc de faire la promotion « des valeurs d’entraide, de solidarité et de fraternité » entre eux avec au bout « la réussite sur le plan professionnel ».

« Ces activités que vous organisez chaque année, sont des moments d’apprentissage et d’encadrement entre vous. Ces activités vous permettent d’échouer et de réussir, de tomber et de vous relever, tout cela vous permettra de mieux aborder la vie professionnelle », a-t-il affirmé.

Le tournoi s’est déroulé sous le co-parrainage de l’Ambassadeur du Mali auprès du Royaume du Maroc, Fabré Camara et du président de la commission de partenariat et de la coopération internationale à la chambre de Commerce, d’Industrie et des Services Casa Settat du Maroc, l’Honorable Benzouina Brahim.

Le représentant de l’Ambassadeur du Mali auprès du Royaume du Maroc Bambo Tigana a félicité les étudiants burkinabè pour l’organisation de cette compétition et les a invités « à rester unis entre eux et avec les autres étudiants de la Confédération des États du Sahel (AES) dans l’esprit d’un développement commun de notre espace ».

L’Honorable Benzouina Brahim, co-parrain de la compétition s’est réjoui de l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et le Burkina Faso qui permet aux étudiants burkinabè de se former et de pratiquer le sport en plein cœur de Rabat.

« Le sport et les loisirs sont très importants pour la jeunesse parce que ce sont des moyens de lutte contre le stress, la délinquance, contre beaucoup de maux néfastes. Les Burkinabè sont nos frères, les africains sont nos frères, nous sommes tous une seule famille. C’est ça le message. Je pense qu’il faut toujours garder cela en tête », a-t-il souligné.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspond de l’AIB à Rabat