Maroc : Le Roi Mohammed VI lance les travaux de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse Kénitra-Marrakech

Rabat, 25 avril 2025 (AIB) – Le Roi Mohammed VI a lancé, jeudi à Rabat, les travaux de réalisation de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech, d’une longueur d’environ 430 kilomètres, pour un coût global estimé à environ 3 294 milliards de FCFA (53 milliards de dirhams).

Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech traduit la vision éclairée du Souverain en faveur de l’amélioration de l’offre ferroviaire nationale. Il s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques du Royaume en matière de développement durable, notamment à travers la promotion de solutions de mobilité collectives à faible empreinte carbone.

Ce projet structurant fait partie d’un programme ambitieux mobilisant un investissement global de 96 milliards de dirhams (environ 5 966 milliards de FCFA). Ce programme comprend également l’acquisition de 168 trains pour un montant de 29 milliards de dirhams (environ 1 802 milliards de FCFA), destinés au renouvellement du parc existant de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et à l’accompagnement des projets de développement, ainsi que le maintien de la performance pour 14 milliards de dirhams (environ 870 milliards de FCFA). Il permettra notamment le développement de trois réseaux de transport métropolitain dans les agglomérations de Casablanca, Rabat et Marrakech.

Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech consiste en la création d’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant les villes de Rabat, Casablanca et Marrakech, avec des dessertes des aéroports de Rabat et Casablanca.

Avec ce nouveau projet, les temps de parcours seront ramenés à 1 heure entre Tanger et Rabat, 1h40 entre Tanger et Casablanca et 2h40 entre Tanger et Marrakech (soit un gain de temps de plus de 2 heures). Le projet permettra aussi de relier Rabat à l’Aéroport international Mohammed V de Casablanca en 35 minutes, avec une desserte du nouveau stade de Benslimane. Un service à grande vitesse est également prévu entre Fès et Marrakech, avec un temps de parcours de 3h40 (les trains à grande vitesse circuleront sur la ligne classique de Fès jusqu’au nord de Kénitra, avant de continuer sur la nouvelle ligne à grande vitesse jusqu’à Marrakech).

Le projet de la LGV Kénitra-Marrakech porte notamment sur la conception et la réalisation d’une ligne nouvelle conçue pour une vitesse de 350 km/h, des aménagements des zones terminales de Rabat, Casablanca et Marrakech (travaux sur voies exploitées), des équipements ferroviaires, la construction de nouvelles gares à grande vitesse, de gares de train de proximité et l’aménagement des gares existantes, ainsi que la construction d’un centre de maintenance pour l’entretien des rames à Marrakech.

La réalisation de l’extension de la LGV Kénitra-Marrakech permettra de libérer des capacités sur le réseau classique, ouvrant ainsi la voie au développement d’un important service de trains métropolitains de proximité (TMP) couvrant une partie des besoins en transport en commun pour les habitants des agglomérations de Rabat, Casablanca et Marrakech. Ce nouveau service de TMP constitue une véritable réponse aux enjeux de la mobilité urbaine dans ces trois aires métropolitaines, et présente plusieurs atouts en termes de ponctualité, de qualité de service et de durabilité.

En parallèle au lancement du projet de la nouvelle ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech, l’ONCF engage un programme inédit d’acquisition de 168 nouveaux trains, visant à renforcer et rajeunir l’ensemble du parc de matériel roulant voyageurs.

Mobilisant un investissement de 29 milliards de dirhams (environ 1 802 milliards de FCFA), ce programme permettra de réaliser des gains de performance opérationnelle, de renforcer les services régionaux et de répondre à l’augmentation du trafic attendue à l’horizon 2030. Concrètement, cette acquisition porte sur 18 trains à grande vitesse pour les projets d’extension, 40 trains pour les services de ligne, 60 trains navettes rapides (TNR) et 50 pour le réseau de transport en commun des trois agglomérations.

Avec ce nouveau projet de modernisation, c’est l’ensemble du réseau ferroviaire marocain qui connaît une véritable renaissance. Celle-ci ne concerne pas uniquement l’extension du réseau à grande vitesse jusqu’à Marrakech, mais également la modernisation, le renforcement et le rajeunissement de la flotte de trains de l’ONCF, ainsi que la création d’un réseau de transport en commun sur rails et d’un nouvel écosystème industriel porteur.

Cet important projet d’investissement et de modernisation du réseau ferroviaire s’appuie notamment sur l’expertise d’entreprises internationales de renom, dont l’Espagnol CAF pour les trains interurbains (200 km/h), le Sud-Coréen Hyundai Rotem pour les trains métropolitains de proximité, et le Français Alstom pour le matériel roulant de la grande vitesse, avec des conditions de financement préférentielles.

Agence d’information du Burkina

WUROTÈDA Ibrahima SANOU

Correspondant de l’AIB à Rabat