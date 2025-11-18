Maroc : création de l’Association Rencontre des Cultures Africaines pour défendre les droits des migrants subsahariens

Ouagadougou, 13 nov. 2025 (AIB) – Le paysage associatif marocain s’est enrichi avec la création de l’Association Rencontre des Cultures Africaines (ARCA), une structure dédiée à la promotion et à la défense des droits des migrants subsahariens au Maroc, selon une note officielle consultée par l’AIB.

Initiée par Amina Kerzabi Haidara, citoyenne marocaine et Consul honoraire de la République de Côte d’Ivoire à Agadir, l’ARCA, active depuis 2021, oeuvre en faveur des migrants subsahariens en particulier les groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants, précise le document.

L’association ambitionne également de soutenir la formation et l’éducation des migrants pour favoriser leur intégration et valoriser l’apport de la migration au développement du Maroc, ajoute la note.

Basée à Rabat, l’ARCA se veut un cadre institutionnel fiable et un partenaire disponible pour collaborer avec les autorités publiques, les organisations nationales et les partenaires internationaux engagés dans la gouvernance de la migration, selon la même source.

Agence d’Information du Burkina

MZ/AK