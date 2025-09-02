Maroc/Agadir : Une arène modernisée pour les grandes affiches de la CAN 2025

Agadir(Maroc), 2 sept. 2025 (AIB)-À quelques mois de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le grand stade d’Agadir a achevé la première phase de sa rénovation, évaluée à 450 millions de dirhams. Cette mise à niveau permet à l’enceinte de 42 000 places de répondre aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF) et d’accueillir plusieurs rencontres de la compétition.

Inauguré en 2013 et construit sur 32 hectares à cinq kilomètres du centre-ville, le stade d’Agadir (547km au Sud-ouest de la capitale Rabat) se distingue par son architecture parasismique et sa conception originale à base de remblais extraits du sol.

Moderne et fonctionnel, il dispose d’espaces VIP et VVIP pour 250 invités, de 12 loges d’hospitalité, de deux restaurants de 300 places, ainsi que d’un espace média de 288 sièges complété par une salle de rédaction et des box pour commentateurs.

Sur le plan technique, l’enceinte bénéficie d’une pelouse en gazon naturel, de deux terrains d’entraînement annexes, d’un éclairage conforme aux standards internationaux, d’un écran géant de 84 m², de 190 mètres de panneaux LED, de 137 caméras de surveillance et d’un parking de 2 500 places.

Selon Hicham Allouli, directeur régional de la Société nationale de gestion des infrastructures sportives (Sonarges), les aménagements extérieurs et les nouvelles installations, notamment les parkings et buvettes, offriront « confort et accessibilité au public ».

Le stade accueillera les matches du groupe B, dont les trois rencontres de l’Égypte face au Zimbabwe (22 décembre), à l’Afrique du Sud (26 décembre) et à l’Angola (29 décembre). Il abritera également des matches du groupe F, dont Cameroun-Gabon (24 décembre) et Mozambique-Cameroun (31 décembre).

Selon Hicham Allouli, une deuxième phase de travaux débutera en janvier 2026 pour porter la capacité à 45 000 places et couvrir l’enceinte d’une toiture, en perspective de la Coupe du Monde 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Agence d’Information du Burkina

ATA/as