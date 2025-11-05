Marathon Houet de Sidwaya : Un coup d’essai pour relancer la discipline à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 4 novembre 2025 (AIB)-La ville de Bobo-Dioulasso s’apprête à accueillir, le samedi 8 novembre 2025, la première édition du Marathon Houet de Sidwaya, une initiative qui marque le retour de cette discipline dans la cité de Sya après plusieurs années d’absence. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 4 novembre 2025 par le comité d’organisation.

Selon le principal conférencier, Moussa Congo, Directeur commercial et marketing des Éditions Sidwaya, cette nouvelle compétition sportive se veut un rendez-vous durable inscrit dans le calendrier national. « Notre objectif est d’offrir une opportunité de compétition aux jeunes et de contribuer à la formation de la relève sportive », a-t-il expliqué.

Pour cette première édition, deux circuits fermés ont été retenus : un semi-marathon de 21 kilomètres et une course de 10 kilomètres. Les parcours, tracés sur les principales artères de la ville, ont été choisis afin d’offrir aux athlètes des conditions optimales de sécurité et de visibilité.

Le comité d’organisation annonce la participation d’environ 1 500 athlètes. La compétition est réservée exclusivement aux coureurs nationaux, tandis que le circuit de 10 kilomètres sera ouvert uniquement aux résidents de la région du Guiriko.

Les meilleurs athlètes seront récompensés par des gadgets et des enveloppes financières allant de 25 000 à 300 000 francs CFA, en guise d’encouragement et de reconnaissance pour leurs performances.

Les organisateurs lancent un appel à la population de Bobo-Dioulasso à se mobiliser autour de cette initiative et à venir soutenir les coureurs. Ils souhaitent faire de ce rendez-vous sportif la renaissance du marathon à Bobo-Dioulasso.

Le départ du Marathon Houet de Sidwaya est prévu le samedi 8 novembre 2025, de 7h à 10h, devant les locaux de la Direction régionale des Éditions Sidwaya/Bobo.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata