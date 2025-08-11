Burkina-Manni-Mobilisation-Soutien

Manni : une collecte de plus de 29 millions F CFA pour le développement et la sécurité

Manni, 11 août 2025 (AIB)-La population de Manni, appuyée par sa diaspora, a mobilisé plus de 29 millions F CFA pour soutenir le développement local, renforcer les forces de défense et de sécurité, et assister les personnes déplacées internes, répondant ainsi à l’appel à l’unité lancé par le président du Faso.

La population de Manni a répondu avec force et conviction à l’appel du président du Faso, S.E. Ibrahim Traoré, à travers une cérémonie présidée par le PDS, Tindano Emmanuel, le vice-président de l’ADDM, Tindano Tifoudiba, et le chef de détachement, lieutenant Sanfo Ghalil Abdoul, invitant les Burkinabè à se mobiliser face aux défis sécuritaires et socio-économiques du pays.

L’Association pour le développement du département de Manni (ADDM) a réussi à mobiliser la somme de 29 014 176 F CFA, destinée à soutenir le développement local, à renforcer les capacités des Forces de défense et de sécurité (FDS) et à venir en aide aux personnes déplacées internes (PDI).

À cette contribution s’ajoute un don de 100 000 F CFA offert par l’association Tanyema pour l’approvisionnement en carburant.

Ces gestes, salués par les autorités locales et les FDS, témoignent d’un engagement citoyen profond et d’une solidarité exemplaire entre les résidents et la diaspora.

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », a rappelé le vice-président de l’ADDM, Tindano Tifoudiba, tout en soulignant que cette initiative doit servir de modèle à d’autres communes.

Les dons seront utilisés avec transparence afin d’impacter réellement les bénéficiaires.

En citant Napoléon Bonaparte : « L’amour de la Patrie est le premier devoir de l’homme libre », les intervenants ont réaffirmé leur soutien à toutes les structures œuvrant pour le progrès de Manni.

