Manni : Un champ collectif de niébé renforce la solidarité entre FDS, VDP et populations

Manni, 4 sept. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la quête d’autosuffisance alimentaire et du renforcement de la résilience communautaire, un champ collectif de niébé d’environ huit hectares a été aménagé à Manni, au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Initiée par le chef du détachement militaire, cette action vise non seulement à soutenir l’alimentation des forces combattantes, mais aussi à resserrer les liens de confiance et de solidarité avec les populations locales.

Les habitants de la commune de Manni, toutes catégories confondues, se mobilisent chaque jour et les notables apportent ainsi leur pierre à la lutte, traduisant une forte implication citoyenne face aux défis sécuritaires.

Selon plusieurs témoins, ce champ collectif constitue un symbole éloquent de la synergie civilo-militaire. Au-delà de l’aspect agricole, il illustre que la sécurité et la stabilité nationales sont une responsabilité partagée entre défenseurs armés et populations civiles.

Cette initiative, jugée exemplaire, pourrait inspirer d’autres localités du pays, engagées dans la dynamique de reconquête du territoire et de consolidation de la paix.

Grégoire Lompo / Collaborateur