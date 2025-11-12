Manni : Les orpailleurs ressortissants du Djoro offrent un important don aux FDS, aux VDP et aux personnes vulnérables

Manni, 10 nov. 2025 (AIB) – Les orpailleurs ressortissants de Manni, résidant dans la région du Djoro, ont remis ce lundi à la mairie de Manni un don d’une valeur estimée à 2 175 500 F CFA, destiné à soutenir les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que les personnes vulnérables de la commune.

Dans un contexte sécuritaire difficile, ce geste est salué comme une marque forte de patriotisme et d’attachement à la terre natale. Le don est composé de 120 sacs de riz de 50 kg, 6 bidons de 20 litres d’huile, 6 cartons de savon, 1 carton de cubes Maggi, 1 sac de sel, auxquels s’ajoute une enveloppe de 500 000 F CFA destinée à appuyer l’approvisionnement en carburant des FDS.

La cérémonie officielle de remise s’est tenue dans l’enceinte de la mairie, en présence des autorités locales, des représentants des forces engagées sur le terrain et des leaders communautaires.

Le président de la délégation spéciale de Manni, Emmanuel Tindano, a salué « un geste qui dépasse la simple donation ».

« C’est une véritable déclaration d’amour pour Manni. Même loin, vous démontrez que l’attachement à la terre natale demeure intact », a-t-il déclaré.

Le chef du détachement militaire, Blindé (de son nom de guerre), a également exprimé sa gratitude aux donateurs :

« En ce temps d’épreuve, chaque geste compte. Vous nous rappelez que nous ne sommes pas seuls », a-t-il signifié.

Dans la même dynamique, le responsable des VDP a insisté sur la portée morale de cette action :

« Ce que vous avez fait nous donne du souffle et du courage. »

Le responsable de l’action humanitaire, Ablassé Gnada, a, quant à lui, remercié les donateurs au nom des personnes vulnérables :

« Ces dons ne sont pas que matériels, ils réchauffent nos cœurs. Que Dieu bénisse chacun de vous. »

Les autorités locales ont invité l’ensemble des ressortissants de Manni, au Burkina Faso comme à l’étranger, à s’inspirer de cet acte citoyen, rappelant que la solidarité nationale demeure un levier essentiel dans la lutte contre l’insécurité.

Agence d’Information du Burkina

