Manni/Dèmè Sira: La CEB renforce l’élan de solidarité nationale par une montée des couleurs

‎Manni, 25 nov. 2025 (AIB) – La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Manni a lancé, la semaine dernière, une mobilisation exceptionnelle autour de la campagne nationale de solidarité Dèmè Sira, par une montée solennelle des couleurs réunissant enseignants, élèves et parents d’élèves, dans un élan patriotique et citoyen.

‎La cérémonie s’est tenue à l’école de Manni-Est où le personnel éducatif, habillé en tenue traditionnelle, a entonné le Ditanyè en langue gulimance, marquant l’unité culturelle et l’engagement de la communauté éducative en faveur de la cohésion sociale.

L’initiative s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré et le ministère en charge de la Solidarité nationale à travers la campagne Dèmè Sira, destinée à promouvoir l’entraide et la fraternité au sein des communautés.

‎Prenant la parole, le Chef de la CEB, Dahani Marcellin Damolga, a invité les enseignants et les acteurs communautaires à faire de la solidarité « une valeur cardinale de l’éducation et un socle de résilience nationale ».

« Semer la solidarité dès l’école, c’est préparer un Burkina debout, fraternel et résilient », a-t-il déclaré devant une foule attentive.

‎Dans la foulée, les enseignants ont été appelés à instituer 30 minutes d’échanges avec leurs élèves, dans chaque classe, afin d’inculquer les valeurs d’entraide, d’unité et de responsabilité citoyenne.

‎Un acte de solidarité concrète a également marqué la rencontre : une collecte spontanée de 42 600 F CFA a été organisée au profit des Élèves Déplacés Internes (EDI), avec un appel à poursuivre l’élan dans l’ensemble des écoles de la circonscription.

‎Cette montée solennelle des couleurs vient rappeler que l’école burkinabè demeure un pilier de stabilité, de transmission des valeurs et d’engagement citoyen, déterminée à contribuer à la construction d’une société solidaire et pacifiée.

‎Agence d’information du Burkina

LG/yos

