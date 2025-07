Manifestations au Togo : Des mandats d’arrêt en vue contre les comploteurs à l’étranger

Ouagadougou, 10 juillet 2025 (AIB) – Le gouvernement togolais a annoncé mercredi le lancement de mandats d’arrêt contre les auteurs d’appels à l’insurrection et de campagnes de désinformation orchestrées depuis l’étranger, visant à déstabiliser les institutions de la République. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse conjointe animée à Lomé par plusieurs membres du gouvernement.

Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Calixte Madjoulba, les manifestations illégales survenues en juin ont été utilisées comme prétexte par des blogueurs et influenceurs résidant principalement à l’étranger, notamment en France, pour diffuser des messages violents et incitatifs à travers les réseaux sociaux. Ces messages visaient, entre autres, le président du Conseil Faure Essozimna Gnassingbé, les forces de l’ordre et les symboles de l’État.

Les autorités togolaises affirment que ces contenus, largement partagés sur TikTok, Facebook et WhatsApp, avaient pour but de semer le chaos, d’appeler à la violence contre les institutions et d’inciter à des actes de vandalisme. Des extraits vidéo illustrant ces propos ont été projetés durant la conférence.

« Les instigateurs et leurs complices seront poursuivis dans leurs derniers retranchements et sanctionnés conformément à la loi », a insisté le Colonel Madjoulba, ajoutant que les forces de sécurité ont fait preuve de professionnalisme pour contenir les débordements.

Le gouvernement a également dénoncé la manipulation des droits de l’homme à des fins politiques et mis en garde contre l’usage croissant du numérique comme vecteur de déstabilisation. Il a notamment fustigé certaines ONG accusées de diffuser de fausses informations et de porter des accusations non fondées contre les forces de l’ordre.

La rencontre, placée sous le sceau de la transparence, a été conduite par les ministres de la Sécurité, de l’Administration territoriale, des Droits de l’homme et des Enseignements techniques, qui ont réaffirmé la volonté de l’État de défendre fermement l’ordre républicain contre toutes les formes de menaces, y compris numériques.

Agence d’Information du Burkina

Source : togo.news