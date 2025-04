MANGA-COHESION SOCIALE- COMMUNAUTES

Manga : quand le chef peul rebaptise la Gouverneure

Manga, le 10 avril 2025 (AIB) – À Manga, chef-lieu de la province du Zoundwéogo, les communautés vivent en parfaite harmonie, portées par des valeurs culturelles fortes telles que la parenté à plaisanterie. À l’occasion de la prière de l’Aïd El Fitr, cette tradition sociale a, une fois de plus, illustré la solidarité et la convivialité entre les différentes composantes de la population locale.

L’Aïd El Fitr, prière marquant la fin du mois de Ramadan, est l’occasion d’implorer la miséricorde du Créateur, de demander ses bénédictions, mais aussi d’exprimer la fraternité, la convivialité et la cohésion entre membres de communautés diverses.

Ce jour de réjouissance pour les fidèles musulmans ayant observé le jeûne pendant un mois, est également un moment de prières et d’invocations pour la protection de leurs familles et du monde entier.

Les musulmans étaient au rendez-vous de la prière de l’Aïd El Fitr, le lundi 31 mars 2025 à 8h30, à la périphérie Est de Manga. Assis côte à côte, les fidèles échangeaient civilités et nouvelles dans une ambiance joyeuse, en attendant les premières paroles du muezzin.

Parmi eux, le Silmi-Naaba de Manga, littéralement le « chef peul de Manga », ne passe pas inaperçu avec son bonnet rouge, sa barbe blanchie et son boubou scintillant sous les rayons du soleil.

À ses côtés, le San-Naaba, ou « chef des forgerons » en langue mooré, discute avec lui dans une atmosphère de complicité et de respect mutuel.

« Nous sommes très proches et de bons amis », confiera plus tard le Silmi-Naaba, à l’issue de la prière.

Il assure entretenir des rapports tout aussi fraternels avec les autres communautés de Manga.

Certaines d’entre elles, dit-il dans un ton amusé, « n’ont pas le choix puisqu’elles prêtent allégeance aux peuls », faisant allusion à ses alliés à plaisanterie.

L’alliance et la parenté à plaisanterie sont des valeurs séculaires du patrimoine culturel burkinabè. Elles favorisent les relations amicales, le respect, la solidarité, l’assistance mutuelle, et plus largement, la paix et la cohésion sociale. Dans ce cadre, le sexe, l’âge, la classe sociale ou encore la fonction sont souvent relégués au second plan.

La célébration a également permis une rencontre entre les fidèles et les autorités locales issues des différentes communautés.

Le chef peul n’a pas manqué de profiter de ce moment pour s’adonner à la traditionnelle joute de plaisanterie.

La gouverneure de la Région du Centre-sud, Yvette Nacoulma née Sanou, venue témoigner sa solidarité avec d’autres personnalités aux musulmans, a été l’une de ses cibles.

« Comme aujourd’hui c’est un grand jour, j’accepte de confier le nom Barry à madame le gouverneur, en remplacement de son nom Sanou. C’est beaucoup mieux ! », lance-t-il sur un ton taquin.

La gouverneure lui répond sur le même ton, avant qu’un autre responsable, le directeur régional de la Police nationale du Centre-Sud, Joël Henri Sanou, n’enchaîne : « Depuis quand un Peul peut s’arroger ce droit ! N’oublie pas que le Bobo, c’est le maître ! »

Ces échanges pleins d’humour ont tenu l’assistance dans une ambiance détendue et joyeuse.

Pour finir, les alliés à plaisanterie ont immortalisé le moment par une photo souvenir à la demande du chef peul.

Noufou Barry, un autre membre de la communauté peul, qui s’est aussi joint au jeu de plaisanterie aura aussi son cliché aux côtés de la gouverneure.

Sur la question de cohésion sociale à Manga, Noufou Barry se veut rassurant :

« Ici, il n’y a aucun problème entre nous, membres de communautés différentes ». Sa famille, a-t-il fait remarquer, vit à Manga depuis plus d’un siècle et à ce jour, aucun de ses membres n’a été inquiété pour des raisons ethniques.

« À mon humble avis, il est difficile qu’un problème communautaire surgisse ici. Et même si un différend survenait, la solution serait très vite trouvée », soutient Noufou Barry, avec force conviction.

Le chef peul de Manga est lui aussi catégorique sur la cohésion et le vivre-ensemble à Manga : « Ici, nous sommes comme une seule famille. Absolument rien n’entache notre coexistence ».

En cette fête de l’Aïd El Fitr, il a tenu à prier pour le retour de la paix au Burkina Faso, exprimant sa gratitude au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu’aux forces combattantes pour leurs efforts quotidiens en faveur du développement et de la sécurité du pays.

Agence d’information du Burkina

ZM/ak