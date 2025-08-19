Manga : L’éducation environnementale des bacheliers en immersion patriotique comparée à un rite initiatique

Manga, 18 août 2025 (AIB)-L’éducation environnementale des bacheliers en immersion patriotique s’apparente au Kéogo des Moosé, un rite initiatique qui prépare à vivre en harmonie avec la nature, a estimé lundi le directeur régional des Eaux et Forêts du Nazinon, le lieutenant-colonel Aimé Compaoré.

S’exprimant lors d’une séance de reboisement destinée à la création d’un bosquet de plantes médicinales à Manga, dédié à l’immersion patriotique, le lieutenant-colonel Compaoré a déclaré que le rite Moosé Kéogo et l’éducation environnementale des jeunes poursuivent le même objectif.

« Le Kéogo, par exemple, est une école de vie. Les jeunes initiés reçoivent un enseignement traditionnel qui forge une certaine maturité, une compréhension et un attachement aux arbres et à la nature », a-t-il indiqué, précisant que l’éducation environnementale vise également le même but.

« Au-delà de l’éducation classique, nous apprenons aux jeunes à planter, à entretenir les arbres et surtout à connaître leur importance dans la nature et dans notre vie quotidienne pour vivre en harmonie avec l’environnement », a soutenu le directeur régional des Eaux et Forêts du Nazinon.

Selon lui, si la nature a toujours été essentielle, hier comme aujourd’hui, c’est parce qu’elle constitue « le socle de tout ».

« Que ce soit pour la production animale ou végétale, elles reposent toutes sur un environnement sain, restauré et bien portant, avec les éléments nécessaires au développement des plantes », a souligné le lieutenant-colonel Compaoré, appelant à puiser également dans la tradition pour vivre en harmonie avec l’environnement.

À ce jour, selon le chargé de mission de la région du Nazinon auprès de la Présidence du Faso, Thierry Nikiéma, plus de 1 800 bacheliers de la région du Nazinon sont en immersion patriotique dans le chef-lieu, Manga, où ils reçoivent une formation civique et morale axée sur les valeurs de discipline, de solidarité, de respect des institutions et de cohésion sociale.

La création du bosquet de l’immersion patriotique, qui abrite plus de 350 plants de 16 espèces d’arbres locales et exotiques, vise d’une part à doter Manga d’un poumon écologique et d’autre part à offrir aux bacheliers un espace vert qui portera leur empreinte dans la ville, a conclu le lieutenant-colonel Aimé Compaoré.

