Manga : Hôtel Delwendé ouvre officiellement ses portes

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, a présidé la cérémonie officielle d’inauguration de l’Hôtel Delwendé, situé à l’entrée de la ville de Manga, sur la RN29, ce samedi 31 mai 2025 dans la région du Centre-Sud.

L’événement s’est déroulé en présence des autorités régionales, des opérateurs économiques ainsi que la population locale fortement mobilisée.

Ouvert depuis le 15 mars 2025, l’hôtel Delwendé s’impose déjà comme une référence en matière d’hébergement et de services touristiques. Établi sur une superficie de 6 000 m² et fruit d’un investissement de deux milliards de FCFA, cet établissement moderne propose deux suites climatisées, six chambres « privilège » et vingt-huit chambres standards, toutes équipées et meublées pour garantir un confort optimal. L’hôtel offre également un cadre idéal pour accueillir séminaires, ateliers et divers événements, répondant ainsi à un besoin réel en matière d’infrastructures d’accueil dans la commune de Manga.

Pour le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, l’hôtel Delwendé est bien plus qu’un simple bâtiment : « C’est un acte de patriotisme économique posé par le président du Groupe ERJF. Cet investissement contribue à créer de la valeur ajoutée locale, génère des emplois pour notre jeunesse et participe à bâtir une économie résiliente, fondée sur nos propres forces. Nous continuerons à encourager et à accompagner toutes les initiatives comme celle que nous célébrons aujourd’hui à Manga », -t-il déclaré.

Jérôme ROUAMBA, Directeur général de l’hôtel et représentant du promoteur (Joseph ROUAMBA) a salué l’aboutissement d’un projet audacieux porté par un entrepreneur visionnaire. Selon lui, cet hôtel classé 3 étoiles vient combler un manque évident en matière d’hébergement à Manga : « Il est possible d’investir ici et cet exemple le prouve. Des emplois sont créés, l’économie locale est dynamisée, et l’image de la région est renforcée », a-t-il soutenu.

Quant à Alassane SIENOU, représentant du parrain Idrissa NASSA, il a souligné que ce joyau hôtelier représente également un lieu de rencontres, d’échanges et de brassage culturel. « C’est un espace où les visiteurs, venus du monde entier, pourront découvrir non seulement le confort d’un hébergement de qualité, mais aussi la chaleur humaine et les valeurs culturelles qui font notre fierté. Le parrain s’est engagé à accompagner ce projet dans la mesure de ses possibilités, à contribuer à sa visibilité et à encourager toute action visant à promouvoir le tourisme local, l’artisanat, la gastronomie et la culture, qui sont des atouts majeurs de notre identité.

La cérémonie s’est clôturée par la traditionnelle coupure du ruban et la visite des locaux, marquant ainsi une nouvelle ère pour le développement économique et touristique de Manga.

DCRP/ MCCAT