BURKINA-MALI-ARTISANAT-SALON-SIAMA-MUSIQUE

Mali/SIAMA : la troupe « Sinéya sigui » de Banfora illumine la 5ᵉ édition

Bamako, 30 nov. 2025 (AIB)-La troupe « Sinéya sigui » de Banfora, dirigée par Traoré Ibrahim, alias Baba Ngida, a marqué de son empreinte la 5ᵉ édition du Salon international des arts du Mali (SIAMA 2025), a constaté l’AIB sur place.

Sélectionnée par le ministère burkinabè de la Culture pour représenter le pays, la troupe a enchaîné des prestations unanimement saluées par le public, les autorités et l’ensemble des participants.

Pour Baba Ngida, cette sélection constitue « un honneur immense » et une responsabilité supplémentaire.

« Savoir que le ministère m’a retenu pour représenter valablement le Burkina Faso m’a vraiment touché. Cela signifie que je ne dois plus baisser les bras. Je dois continuer à travailler pour maintenir le niveau », a confié l’artiste, visiblement ému par l’accueil réservé à sa troupe.

Dès l’ouverture du SIAMA 2025, la troupe a captivé l’auditoire au stand pays du Burkina Faso. Les prestations, imprégnées du riche patrimoine culturel national, ont offert un voyage artistique au cœur des terroirs burkinabè.

« Depuis l’ouverture jusqu’à aujourd’hui, l’engouement est indescriptible. Le public a apprécié notre passage, et cela nous a vraiment réjouis », souligne Baba Ngida.

La participation à la journée des pays invités d’honneur a également constitué un moment fort. La troupe a su fédérer l’assistance autour de chorégraphies dynamiques, de récits culturels et d’ambiances festives mettant en lumière la diversité artistique du Burkina Faso.

La soirée scène du SIAMA 2025 a été l’un des sommets de leur participation. « Quand j’ai commencé la scène, le public était totalement avec moi. Cela m’a poussé à me donner à fond. Le travail a énormément plu aux autorités comme au public », explique le responsable de la troupe. Selon lui, cette mobilisation témoigne de la montée en puissance de leur niveau artistique.

Baba Ngida a également présenté son titre ‘’L’AES’’, inspiré de la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. À travers cette création, il appelle à la solidarité, à la cohésion et à l’unité entre les peuples des trois pays.

En conclusion, l’artiste invite les acteurs culturels à persévérer dans leur engagement : « Je demande au Burkina, au Mali et au Niger de se donner la main et de travailler avec un bon cœur pour la paix. »

Avec une présence remarquée et des prestations réussies à tous les niveaux, la troupe « Sinéya sigui » de Banfora ressort du SIAMA 2025 auréolée de succès et d’un enthousiasme renouvelé.

Agence d’Information du Burkina

Bo/ata