Mali/SIAMA 2025 : La restauratrice Balma met en valeur la gastronomie burkinabè

Bamako, 29 nov. 2025 (AIB)-La cuisine burkinabè a brillamment rayonné au Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA 2025) grâce à la participation remarquée de Mme Balma, restauratrice et promotrice du restaurant Akwaba, à Koupéla.

Lauréate du prix de la culture et du tourisme cette année, Mme Balma a été désignée pour représenter le Burkina Faso lors de la journée consacrée aux pays invités d’honneur, mission qu’elle a acceptée avec enthousiasme afin de « faire valoir la culture burkinabè ».

Lors de la grande soirée de dégustation, Mme Balma a présenté une sélection de mets traditionnels emblématiques du terroir burkinabè. Parmi eux figuraient le zamné, le tierno, le gonré, le poulet bicyclette au soumbala, le polpore originaire de sa localité, ainsi que le fameux babenda. Elle a également proposé le moujila, un riz préparé en boule, une découverte pour de nombreux convives maliens.

L’accueil du public a surpassé ses attentes. Selon la restauratrice, tous les plats ont été entièrement consommés, témoignant de l’intérêt marqué des visiteurs pour la gastronomie burkinabè. Elle confie que même le ministre malien présent a savouré le tierno et demandé la recette du poulet sauté au soumbala, signe d’une véritable appréciation pour ces spécialités locales. « Les Maliens ont tout mangé, rien n’est resté. Ils ont beaucoup aimé ce que nous avons apporté », s’est-elle réjouie.

Si la délégation a rencontré quelques difficultés , l’équipe a rapidement adapté ses recettes avec des produits locaux afin de garantir la réussite de la présentation. Mme Balma salue également la cohésion et l’accompagnement des partenaires maliens qui ont facilité leur séjour.

Ambassadrice des mets locaux, elle souligne l’importance de revenir à la cuisine traditionnelle, qu’elle juge plus riche et porteuse d’identité que les plats modernes aujourd’hui privilégiés. Elle appelle les restauratrices burkinabè à valoriser davantage les recettes ancestrales afin de renforcer la politique nationale de transformation locale lancée par les autorités.

Au terme de cette participation réussie, Mme Balma exprime sa gratitude au ministère de la Culture pour la confiance accordée et espère que cette expérience ouvrira la voie à une plus grande promotion de la cuisine burkinabè à l’international.

Agence d’Information du Burkina

BO/ata