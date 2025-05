#Mali/Rencontre ministérielle de l’AES : la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) en marche

Aussitôt arrivé à Bamako, le Premier ministre du Niger n’a pas perdu de temps. Il s’est rendu, avec son homologue, le Général de Division Abdoulaye Maïga, à la Rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel pour le compte du pilier « Développement », tenue ce vendredi 23 mai 2025 au CICB.

Cette cérémonie, qui marque une avancée manifeste dans le processus de mise en œuvre des actions prioritaires, repose sur les piliers fondamentaux suivants : la sécurité collective, l’intégration économique, la souveraineté financière et l’identité culturelle et éducative.

La rencontre ministérielle est essentielle pour assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés et le développement durable de la Confédération.

La création de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) constitue un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région.

Le ministre de l’Économie et des Finances du Burkina Faso, Dr Aboubakar Nacanabo, Chef de la délégation du Burkina Faso, s’est réjoui de la tenue de ce cadre de travail qui permettra de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales.

Le Premier ministre du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, a, dans la même veine, invité les acteurs à s’engager davantage dans la consécration de ce choix commun de nos trois pays.

Pour le Premier ministre, le Général de Division Abdoulaye Maïga, il s’agit « d’une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l’audace d’un avenir repensé et remodelé par le Collège des Chefs d’État de la Confédération des États de l’AES ».

Des propos forts qui reflètent à suffisance la vision des pères fondateurs de l’AES : le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’État du Burkina Faso, le Général d’Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Mali, Président en exercice de la Confédération des États du Sahel et le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, Chef de l’État.

Le Chef du gouvernement a ajouté que l’intégration africaine permettra de dynamiser notre marché, riche de 78 millions de consommateurs, de renforcer nos tissus industriels et de créer des millions d’emplois pour les jeunes.

Il a conclu sur une note d’espoir : « La création de l’Alliance des États du Sahel, le 16 septembre 2023, sonne et sonnera comme un coup d’accélérateur dans le cœur de tous les Panafricains ».

CCRP/Primature Mali

Agence d’Information du Burkina