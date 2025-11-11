Mali : Le Président Assimi Goïta lance un vaste programme hospitalier

Ouagadougou, 11 nov. 2025 (AIB)-Le Président du Mali, le Général d’Armée Assimi Goïta, a affirmé lundi que la santé demeure un pilier essentiel du développement national, en lançant officiellement le Projet présidentiel d’urgence hospitalière, destiné à moderniser en profondeur le système sanitaire du pays avec 15 nouveaux hôpitaux.

La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue au Centre de santé de référence (CSREF) de Korofina, dans la Commune I du District de Bamako, en présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires techniques et financiers du Mali.

Le Président Assimi Goïta a souligné que le Projet présidentiel d’urgence hospitalière, incarne sa vision d’un « Mali Koura » fondé sur la santé, la dignité et la souveraineté des populations.

« La santé demeure un pilier essentiel du Mali Koura. Toute activité dépend de la santé, car sans elle, aucun développement n’est possible », a-t-il déclaré, rappelant que la prospérité nationale passe par des citoyens en bonne santé et des infrastructures médicales modernes.

Le Chef de l’État a appelé à une mise en œuvre rigoureuse du projet, insistant sur la continuité du service public pendant les travaux et sur le respect strict des délais contractuels.

Il a aussi exhorté le ministère de la Santé à veiller à la dimension humaine de l’initiative, qui vise avant tout à rapprocher les soins de qualité des populations et à réduire les évacuations sanitaires vers la capitale ou l’étranger.

Le Projet présidentiel d’urgence hospitalière constitue un programme inédit de modernisation du système hospitalier national. Entièrement financé par le budget de l’État, il prévoit la construction de 15 nouveaux hôpitaux et la transformation des Centres de santé de référence (CSREF) du District de Bamako en hôpitaux de district pleinement fonctionnels.

Ces infrastructures seront équipées d’appareils médicaux modernes et de services spécialisés, dont des unités d’hémodialyse.

La ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel-Major Assa Badiallo Touré, a salué une initiative « d’envergure historique », qui s’inscrit dans la continuité des États généraux de la santé tenus en 2024 et répond à la volonté du Chef de l’État de faire de la santé un droit fondamental pour tous les Maliens.

Avec ce projet, le président Assimi Goïta entend poser les bases d’un système sanitaire souverain et équitable, capable d’assurer la protection, la dignité et le bien-être de chaque citoyen.

Agence d’Information du Burkina

Source : Présidence de la République du Mali