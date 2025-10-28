Mali : l’Agence de presse veut se relancer pour une communication souveraine

Ouagadougou, 28 oct. (AIB)- Face à la prolifération des intox et informations fabriquées de toutes pièces, l’Agence nationale de Presse du Mali a entamé hier lundi à Bamako des travaux de plusieurs jours afin de se repositionner comme le grossiste de l’information crédible et souveraine.

Les travaux des Journées de relance de ont débuté sous le thème « Pour une information accessible, crédible et souveraine » et destinés à « repositionner l’agence, à engager une réflexion collective sur son avenir et celui des médias publics », a appris l’AIB.

« Une agence de presse est grossiste de l’information. Aujourd’hui, l’information est une denrée, qui est recherchée. Comment bâtir un nouveau modèle d’agence par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays», a affirmé le ministre en charge de la communication malienne, Alhamdou Ag Ilyène.

Pour lui, ces journées de relance doivent nous permettre de réadapter l’agence à l’évolution des temps mais, surtout, la positionner dans l’écosystème médiatique.

La relance de l’Agence nationale de presse du Mali, portée par l’AMAP « est une étape décisive dans cette dynamique, a ajouté le ministre en charge de la Communication.

« Je suis particulièrement ému de constater qu’elle s’inscrit dans une vision stratégique en vue de repositionner l’AMAP à travers l’Agence nationale de la presse», se réjouit-il.

« Aujourd’hui, nous avons décidé de mettre en avant l’Agence nationale de presse, parce que comme vous le savez une agence nationale, est un outil de référence pour un État. L’Agence nationale de presse du Mali est logée à la maison de l’AMAP. Elle a connu son temps de gloire, mais avec l’évolution du temps, il faut l’adapter », a déclaré le directeur général de l’AMAP, Alassane Souleymane.

« L’agence malienne de presse et de publicité AMAP), l’Office de la radio diffusion et de télévision du Mali (ORTM) l’Agence nationale de communication pour le développement, (ANCD), sont des instruments stratégiques de l’État », a rappelé le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration du Mali, Alhamdou Ag Ilyène.

Il a ajouté que ces outils « doivent être renforcés, modernisés et valorisés pour répondre aux attentes des citoyens, accompagnés de politiques publiques et garantir un accès équitable à une information fiable et souveraine.»

Le ministre a assuré la disponibilité du gouvernement du Mali à améliorer les conditions de travail des acteurs de la presse, à renforcer leur capacité et à garantir leur sécurité dans l’exercice de leur mission.

Au regard de la densité du programme des journées de relance, avec des panels de discussion sur la matière propre du secteur des médias, une table ronde sur les objectifs scientifiques, le ministre Ag Ilyène estime que l’objectif sera atteint.

Il a souhaité que cette rencontre soit porteuse de recommandations concrètes, d’engagement partagé et d’une feuille de route ambitieuse pour notre Agence nationale de presse.

Agence d’information du Burkina

Yos/

Source : Agence malienne de presse