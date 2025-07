Burkina-Santé-Goutte-Atelier

Maladie de la goutte : Mwangaza Action outille les agents de santé pour une meilleure prise en charge des patients

Ouagadougou, 21 juil. 2025 (AIB)- Mwangaza Action, dans le cadre du projet « Initiative pilote de lutte contre la maladie de la goutte au Burkina Faso », a ouvert, lundi, un atelier au profit des agents de santé du district sanitaire de Boulmiougou. Durant trois jours, 60 médecins généralistes et infirmiers pourront renforcer leurs compétences en matière de diagnostic, de prise en charge thérapeutique et d’éducation des patients atteints de la goutte.

Les agents de santé du district sanitaire de Boulmiougou sont désormais mieux outillés pour la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie.

Mwangaza Action a initié cet atelier au bénéfice de 60 professionnels de santé, dans le cadre du projet « Initiative pilote de lutte contre la goutte au Burkina Faso ».

Les objectifs spécifiques de la formation sont de renforcer les connaissances sur la goutte, de former au diagnostic et à la prise en charge, et de promouvoir la prévention.

Cela inclut une meilleure compréhension de la physiopathologie, des facteurs de risque et des manifestations cliniques de la maladie. Les participants seront également formés à l’utilisation des outils diagnostiques (cliniques et biologiques), aux protocoles de traitement (médicamenteux et non médicamenteux), ainsi qu’à l’intégration de l’éducation thérapeutique du patient (ETP) dans la prise en charge. Enfin, l’accent sera mis sur la prévention primaire et secondaire de la goutte.

« La goutte est une maladie que beaucoup de gens ne connaissent pas très bien, et il y a peu d’initiatives pour sa prévention et sa prise en charge. Nous avons souhaité mettre cette pathologie en lumière afin de pouvoir informer et prendre les mesures nécessaires », a affirmé Roger Thiombiano, coordonnateur de Mwangaza Action.

Il est également prévu, à l’issue de chaque session de formation, la production d’un rapport final, ainsi que le suivi et la supervision des acteurs.

Au-delà de cet atelier, Mwangaza Action prévoit de former les agents de santé à base communautaire, qui serviront de relais auprès des populations pour la diffusion des informations relatives à la maladie.

Mwangaza Action bénéficie, dans cette initiative, du soutien d’UpHop International, une ONG de Burkinabè résidant aux États-Unis, et de l’appui financier de MAP International.

Dr Rouamba/Toé Esther, médecin rhumatologue, a salué l’initiative de la structure.

« Nous avons accueilli cette initiative avec beaucoup de joie, car elle était opportune. C’est un cadre idéal pour parler de cette maladie encore trop peu connue », a-t-elle relevé.

« Cet atelier nous permettra de montrer aux participants comment poser le diagnostic de la goutte, harmoniser nos pratiques et mieux prendre en charge les patients », a expliqué la formatrice.

Mwangaza Action est une organisation burkinabè à but non lucratif, créée en novembre 1995. Elle est spécialisée dans la mobilisation sociale ainsi que dans la participation et l’engagement communautaire.

Agence d’Information du Burkina