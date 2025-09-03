Kaya-Décès-Député-Maire

Mahama Bélemviré : Une vie au service de Kaya et du Burkina Faso

Kaya, 30 août 2025 (AIB) – Un grand homme s’est éteint dans la nuit du 29 au 30 août 2025, mais sa mémoire continuera à inspirer les Kayalais. Mahama Bélemviré, éducateur, homme politique et bâtisseur de la cité des cuirs, est décédé à Kaya à l’âge de 84 ans. Il laisse derrière lui une population inconsolable. (Portrait)

Un parcours d’éducateur dévoué

Né en 1941 à Kaya, Mahama Bélemviré a consacré sa vie à la promotion du développement et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Enseignant de profession, il a ouvert en 1960 l’école primaire de Biba dans la région du Bankuy. Cette localité, qui a connu ses premiers pas dans l’enseignement grâce à lui, restera marquée par son dévouement.

Il a ensuite exercé dans plusieurs régions, notamment au Yaadga et chez les Koulsé, où son amour pour le métier d’enseignant s’est renforcé. Conseiller pédagogique, il fut licencié en 1984 lors du licenciement collectif décidé sous la Révolution. Mais son attachement à l’éducation le poussa à prêter main-forte, comme bénévole, à l’école primaire de Zincko dans la commune de Mané. Réhabilité en 1987, il fut fait Officier de l’Ordre national avant de prendre sa retraite professionnelle en 1995.

Un homme d’engagement et de service public

Son parcours exemplaire en tant qu’éducateur, leader communautaire, député à l’Assemblée nationale et maire de la commune de Kaya a fait de lui un homme dont l’héritage marquera durablement l’histoire de Kaya, du Sandbontenga et du Burkina Faso.

Ses proches, anciens élèves, camarades politiques et collaborateurs, en lui rendant un dernier hommage le dimanche 31 août 2025, garderont le souvenir d’un homme charismatique, sage et à l’écoute. Un rassembleur, travailleur acharné et soucieux de la qualité du service public.

Un leader associatif et politique

Mahama Bélemviré s’est aussi illustré dans le milieu associatif, notamment au sein du comité de jumelage et de l’Association burkinabè pour le bien-être familial (ABBEF). Par sa persévérance, il a favorisé la coopération décentralisée en établissant des partenariats fructueux avec des collectivités territoriales du Nord.

Élu député sous la bannière de l’ODP/MT lors de la première législature (1992-1997), sa carrière politique prit un tournant décisif lorsqu’il fut élu maire de Kaya le 31 mai 2006, avec une victoire écrasante de 154 voix sur 155. Figure respectée, il sut transcender les divisions locales et promouvoir le consensus dans un contexte souvent complexe.

Un maire visionnaire

À la tête de la commune de Kaya, Mahama Bélemviré a su conjuguer compétence technique et vision stratégique pour relever les défis du développement. Il lança plusieurs initiatives dans l’éducation, la santé et l’assainissement.

Parmi ses réalisations emblématiques figure le monument du rond-point de la place Naaba Oubri, symbole de son engagement pour l’embellissement de la ville et l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Un héritage vivant

La disparition de Mahama Bélemviré laisse un vide immense. Mais son héritage perdure à travers les nombreux projets qu’il a initiés et les progrès réalisés durant ses mandats. Il restera une source d’inspiration pour les acteurs du développement local.

Mahama Bélemviré repose désormais dans son domicile, sous la terre libre de Sandbontenga.

Agence d’Information du Burkina