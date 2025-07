Lutte contre les violences basées sur le genre : Alliance Droits et Santé appelle à des actions concrètes après l’adoption de la Convention de l’Union africaine

Malabo, 7 juillet 2025 (AIB)-L’organisation Alliance Droits et Santé a lancé lundi un appel pressant aux États africains pour la mise en œuvre urgente et concrète de la Convention de l’Union africaine sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles, adoptée en février dernier. Pour l’organisation, cet engagement historique risque de rester lettre morte sans volonté politique forte, cadre juridique harmonisé et financements durables.

Présente dans six pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Sénégal), l’Alliance exhorte les gouvernements à élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux efficaces, dotés de budgets clairs et impliquant tous les acteurs concernés. Elle insiste sur l’urgence de renforcer les lois existantes, de criminaliser toutes les formes de violences basées sur le genre (VBG) et de garantir aux survivantes un accès simplifié à la justice.

L’organisation appelle également à une augmentation significative des financements, tant publics que privés, pour soutenir les dispositifs de lutte contre les VBG. Elle encourage notamment la mobilisation du secteur privé à travers la responsabilité sociétale des entreprises, et la création de fonds dédiés, transparents et suivis.

Enfin, elle plaide pour une meilleure coordination entre les acteurs, le renforcement des centres spécialisés, la digitalisation des données et la formation des professionnels de terrain, afin de garantir une prise en charge intégrale et cohérente des survivantes.

« Chaque jour de retard expose davantage de femmes et de filles à des violences inacceptables. L’heure n’est plus aux promesses, mais à l’action », insiste Alliance Droits et Santé, qui appelle l’ensemble des parties prenantes – gouvernements, partenaires techniques et financiers, société civile, mouvements féministes et entreprises – à agir ensemble pour bâtir une Afrique où chaque femme et chaque fille peut vivre librement, en sécurité et avec dignité.

Agence d’information du Burkina

