Lutte contre les fléaux en milieu scolaire : le message fort de la gendarmerie au lycée de Ténado

Tenado, 1er déc. 2025 (AIB) –la brigade de gendarmerie de Ténado a passé un message fort de sens au lycée départemental de la même localité, à la faveur de la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs nationales, lundi, au sein de l’établissement scolaire, a constaté l’AIB.

Sous la présidence du proviseur du lycée, Lassané Bagaya, la cérémonie de montée des couleurs a accueilli une délégation de la brigade de gendarmerie de Ténado, conduite par l’adjudant-chef Ousséni Billa.

Le point culminant de cette cérémonie a été le message de prévention délivré par l’équipe de la gendarmerie. L’adjudant-chef Ousséni Billa a en effet utilisé cette plateforme pour mobiliser l’ensemble des élèves à s’engager résolument dans une « guerre contre la drogue et les stupéfiants ».

Le représentant des forces de l’ordre a exposé avec clarté, les conséquences néfastes de la consommation de substances illicites (drogue, stupéfiants, chicha) et de boissons alcoolisées (citant notamment le Vodys).

Il a souligné que ces pratiques ne sont pas seulement un danger pour la santé individuelle, mais qu’elles constituent également un fléau menaçant l’intégrité du milieu scolaire et la cohésion sociale.

Rappelant le caractère illégal et répréhensible de la consommation de ces substances, l’adjudant-chef Billa a exhorté les élèves à faire preuve d’une discipline personnelle exemplaire et à rejeter les influences négatives. Il a encouragé la communauté scolaire à dénoncer toute personne s’adonnant à de tels actes, réaffirmant son plaidoyer par une formule concise : « restez naturels, sans drogue ni Vodys. »

Cette session de sensibilisation s’inscrit directement dans le cadre des directives nationales émanant des plus hautes autorités du Burkina Faso, visant à endiguer efficacement la problématique de la toxicomanie en milieu éducatif.

Le lycée départemental de Ténado, à travers l’organisation de cette rencontre, confirme son engagement indéfectible à maintenir l’établissement comme un espace sûr, sain et éminemment propice à la réussite scolaire de ses apprenants.

