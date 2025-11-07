Lutte contre le ravitaillement des terroristes : les stations-service sommées d’installer des dispositifs de vidéosurveillance avant le 1er janvier 2026

Ouagadougou, 7 nov. 2025 (AIB)-Le ministère de la Sécurité a annoncé que tous les marketeurs et gérants de stations-service du Burkina Faso sont désormais tenus d’installer des dispositifs de vidéosurveillance, capables d’enregistrer et de conserver les données pendant au moins deux mois, au plus tard le 1er janvier 2026, dans le cadre de la lutte contre le ravitaillement des terroristes en carburant.

Dans un communiqué daté du 7 novembre 2025, le ministère rappelle que cette mesure découle d’une rencontre d’échanges tenue le 22 mai 2025 entre les acteurs de l’économie nationale et les autorités sécuritaires, en vue d’assécher les sources de financement du terrorisme.

Tout en félicitant les marketeurs et gérants de stations-service pour les résolutions déjà prises, le ministère de la Sécurité a souligné que le ravitaillement des groupes armés en carburant demeure une réalité, du fait de certains comportements de négligence ou de complicité.

Les services compétents veilleront à l’application stricte de cette mesure, précise le communiqué, qui invite par ailleurs tous les acteurs du secteur et la population à la vigilance et à signaler tout cas suspect aux numéros verts 17, 16 et 1010.

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, a réaffirmé la détermination de son département à poursuivre la lutte contre le terrorisme, en comptant sur la collaboration des citoyens et des opérateurs économiques.

Agence d’Information du Burkina