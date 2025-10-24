Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : Le Burkina Faso retiré de «la liste grise du GAFI»

Ouagadougou, 24 oct.2025(AIB)-Le Burkina Faso a été officiellement retiré ce vendredi, « de la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) », preuve de l’engagement politique fort de ses premières autorités et du concours des différents départements ministériels, dans la rigoureuse mise en œuvre des réformes prises pour renforcer le dispositif de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Le Burkina Faso n’est plus sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI). L’annonce a été faite vendredi à Ouagadougou, par le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo à son cabinet devant plusieurs journalistes.

Dr Nacanabo a salué l’engagement politique fort et les réformes mises en œuvre par le Burkina Faso pour renforcer son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Inscrit sur la liste grise du GAFI depuis 2021 pour des « défaillances stratégiques » dans son système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le Burkina Faso a entrepris un vaste plan d’action comprenant 40 mesures à exécuter avant sa sortie définitive, rappelle le ministre.

« À partir de 2021, il y a eu un engagement politique fort, matérialisé par un plan d’action coordonné par la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) », a expliqué Dr Aboubakar Nacanabo.

Selon l’autorité, ce plan a permis des avancées significatives dans les domaines législatif, technique et institutionnel, notamment l’adoption de la loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, votée par l’Assemblée législative de Transition (ALT).

Le Burkina Faso a également mis en place un registre électronique des bénéficiaires effectifs, outil essentiel pour la transparence des opérations financières. Les autorités de supervision, les structures de contrôle et les associations partenaires ont également pris part à cette mobilisation nationale.

En août 2025, une mission du GAFI s’est rendue à Ouagadougou pour vérifier sur le terrain la mise en œuvre des engagements pris par le pays. « Le GAFI est reparti très satisfait des actions concrètes et de la volonté politique démontrée par le Burkina Faso », a précisé le ministre.

À l’issue de la plénière de ce 24 octobre 2025, le GAFI a acté officiellement la sortie du Burkina Faso de la liste grise, saluant les efforts du gouvernement dans la consolidation d’un dispositif national efficace contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Cette décision renforce la crédibilité internationale du Burkina Faso et ouvre la voie à une meilleure attractivité économique et financière du pays, se réjoui Dr Aboubakar Nacanabo.

Agence d’information du Burkina

YO-ATA/yos