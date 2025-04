Burkina – Drogue – Lutte – Sensibilisation – Établissements scolaires

Lutte contre la drogue : 150 établissements du Centre bénéficient d’une semaine de sensibilisation

Ouagadougou, 24 avril 2025 (AIB) – Le Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP-CNLD) a entamé, jeudi, une campagne dénommée « Offensive contre la drogue en milieu scolaire » pour sensibiliser, pendant sept jours, 150 d’écoles de la région du Centre.

« 150 établissements de la région du Centre, soit 5 par commune rurale et 10 par arrondissement de la ville de Ouagadougou, seront concernés par une campagne de sensibilisation organisée par le Comité national de lutte contre la drogue », a indiqué le Secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue (SP-CNLD) Noël Kaboré.

Il s’est exprimé le jeudi 24 avril 2025 à Ouagadougou, lors du lancement de ladite campagne dans une classe de CM2 de l’école primaire de Baonghin.

« Nous allons les outiller, leur expliquer les méfaits liés à la consommation de ces drogues, pour qu’arrivés en sixième, ils puissent déjà savoir comment se comporter et ne pas tomber dans les dérives », a expliqué M. Kaboré.

Le Secrétaire permanent a confié que le comité a axé ses efforts sur la sensibilisation au niveau des écoles primaires, des lycées et des collèges, car les enfants connaissent déjà ce phénomène à cette étape de leur vie.

Pour lui, après cette première phase, d’autres sont prévues afin de toucher les 2 500 établissements primaires et les 1 200 lycées et collèges de la ville de Ouagadougou, ainsi que les établissements scolaires des autres régions, dans le but d’atteindre l’objectif « zéro drogue au Burkina ».

Il a rappelé que le SP-CNLD intervient à travers quatre piliers, à savoir : la prévention, la répression, la prise en charge sanitaire et la réinsertion sociale.

Convaincu que les jeunes constituent la richesse d’un pays, Noël Kaboré a invité tous les acteurs à apporter leur contribution pour des écoles et des familles libérées de la drogue, et pour des ressources humaines capables de porter haut le flambeau du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/yos/ata