L’utilisation de kits plastiques à usage unique lors des pauses-café et des déjeuners désormais interdite

Ouagadougou, 11 août 2025 (AIB) – Depuis le 9 juillet 2025, l’utilisation de kits plastiques à usage unique et jetables lors des pauses-café et des déjeuners est interdite dans les administrations publiques. Le secrétaire général du ministère de l’Environnement l’a rappelé dans une lettre adressée à son homologue du ministère de la Santé pour solliciter sa collaboration dans l’application de cette mesure.

Dans un contexte de lutte accrue contre la pollution plastique, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso rappelle l’interdiction d’utiliser les kits plastiques à usage unique, notamment lors des pauses-café et des déjeuners dans les structures publiques.

Dr Bouraïma Kouanda, secrétaire général du ministère de l’Environnement, dans une lettre datée du 4 août 2025 adressée à son homologue du ministère de la Santé, l’invite à sensibiliser les responsables de son département à promouvoir des solutions locales, écologiques et durables pour remplacer les kits en plastique, favorisant ainsi des pratiques respectueuses de l’environnement. Le ministère appelle à l’engagement de tous les acteurs concernés afin d’assurer le respect de cette législation pour une gestion efficace et pérenne de l’environnement.

Cette mesure s’inscrit dans la mise en œuvre de la loi n°045-2024/ALT, adoptée le 30 décembre 2024 et entrée en vigueur le 9 juillet 2025.

Cette loi, dont l’objectif est de réduire l’impact environnemental des emballages plastiques, interdit non seulement la production, l’importation, la commercialisation et la distribution des sacs et kits plastiques jetables, mais elle prévoit également des sanctions sévères contre l’abandon, le dépôt ou le brûlage de ces matériaux.

L’accent est mis sur l’interdiction des emballages plastiques et sachets de moins de 70 microns, avec un appel à promouvoir des alternatives durables.

Elle émane de la volonté des autorités burkinabè de préserver l’environnement et de soutenir la transition vers un modèle de développement plus durable, en accord avec les objectifs globaux de réduction de la pollution plastique.

Agence d’Information du Burkina