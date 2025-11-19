Russie-Éducation-Université

L’université Patrice-Lumumba de Moscou est le symbole d’une Russie ouverte au monde (vice-recteur)

Moscou, 18 nov. 2025 (AIB)-L’Université de l’amitié des peuples Patrice-Lumumba de Moscou (RUDN), qui accueille des étudiants originaires de 160 pays, est le symbole d’une Russie multiculturelle qui ouvre ses bras au monde entier, a affirmé mardi Elena Apasova, l’une des vice-rectrices de ce très élitiste temple du savoir.

Depuis 65 ans, des milliers d’étudiants du monde entier convergent vers l’Université de l’amitié des peuples Patrice-Lumumba de Moscou (RUDN).

Ils y sont attirés par la qualité de l’enseignement et surtout par les facilités d’insertion socioprofessionnelle qu’offrent, partout, les diplômes de la RUDN.

Pour la vice-rectrice en charge de la communication stratégique, Elena Apanaya, l’Université Patrice-Lumumba a été pensée par une Russie accueillante et soucieuse d’offrir aux étudiants du monde entier des chances de réussite.

L’université porte le nom de l’ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC, ex-Zaïre), en raison de son combat pour l’indépendance et la justice sociale en faveur de tous les peuples, a ajouté la vice-rectrice.

« L’université RUDN est un monde en miniature, sans conflits et sans guerres », ajoutera l’enseignante en journalisme Lina Andreytchenko.

Elle fait allusion aux ressortissants des 160 pays qui y étudient dans une ambiance fraternelle.

La jeune dame, née d’un père syriaque et d’une mère russe-alors étudiants à Patrice-Lumumba —, arpente le campus depuis l’âge de quatre ans.

« Depuis toute petite, j’ai toujours rêvé d’étudier à la RUDN. Comme moi, d’autres étudiants peuvent y arriver », dit-elle, le visage illuminé.

Elena Apasova et Lina Andreytchenko s’adressaient le 18 novembre 2025 à une vingtaine de journalistes d’agences africaines présents en Russie dans le cadre d’une tournée organisée par leur consœur russe TASS.

L’Université de l’amitié des peuples Patrice-Lumumba de Moscou, ce sont cinq facultés (sciences, économie, philologie, intelligence artificielle, sciences sociales et humanitaires), une académie d’ingénierie et une école supérieure de management.

On y compte plus de 200 laboratoires, 11 instituts de recherche, 40 centres en sciences de l’éducation et neuf instituts (médecine, droit, agronomie, langues étrangères, écologie, pharmacie et biotechnologie, langue russe, etc.).

L’entrée à la RUDN se fait par un test en ligne ou par l’octroi de bourses offertes par la Fédération de Russie à travers les ambassades, a indiqué la vice-rectrice en charge de la coopération internationale, Marina Rekets.

La première année d’études se fait en russe et le reste au choix, entre le russe et l’anglais, a-t-elle précisé.

Pour le vice-recteur en charge des affaires estudiantines, Michail Katsarskiy, la réussite scolaire passe également par « un corps sain dans un esprit sain ».

D’où la création de cités universitaires de 9 000 lits, d’un stade de 3 000 places pour les activités sportives, d’une crèche pour les enfants des étudiants et des jeunes professeurs.

Il existe également des clubs de chant, de danse, de théâtre et d’éloquence, sans oublier un club de volontaires regroupant plus de 3 500 étudiants engagés dans plusieurs causes.

Un système de 3 000 caméras et un filtrage électronique des entrées assurent la sécurité physique, tandis qu’une clinique et un centre psychologique s’occupent de la santé.

Agence d’information du Burkina

