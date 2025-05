BURKINA-LOROUM-RECONNAISSANCE-ENSEIGNANT

Loroum/Semaine de la Reconnaissance de l’Enseignant par l’élève : Une conférence pour magnifier l’enseignant

Titao, 07 mai 2025 (AIB)- Une conférence d’hommage à l’enseignant, a été organisée, le mardi 06 mai 2025 au lycée Naaba Tigré dédié aux élèves déplacés internes de Titao à Ouahigouya, pour célébrer la Semaine de la reconnaissance de l’enseignant par l’élève (SRE), initiée par l’état Burkinabè pour mieux valoriser la fonction de l’enseignant.

La conférence tenue le mardi 6 mai 2025, a permis de revenir sur le rôle et la place de l’enseignant dans la société et les stratégies de la revalorisation du métier.

Pour le conférencier, Abdoul Salam Ouarma, professeur, l’enseignant était autrefois le repère et le guide dans la société.

« L’enseignant était le perçu comme le pivot du village. C’est autour de lui que tout gravitait. Il était le maître, l’infirmier, le maçon, l’entraineur, l’assistant culturel, l’écrivain public du village. C’est vers lui que le village s’orientait en cas de besoin », a-t-il indiqué.

Selon M. Ouarma, cette confiance faite à l’enseignant a valu que dès l’accession à l’indépendance, beaucoup de pays ont confié leur destinée à des enseignants.

« L’enseignant était de tous les combats d’éveil des consciences et d’émancipation des peuples. Nous pouvons citer le cas au Burkina Faso de Daniel Ouezzin Coulibaly, Modibo Kéita du Mali, Amani Diori du Niger, Hubert Manga du Bénin », a soutenu le conférencier.

Il a ajouté que de nos jours l’enseignant n’est plus considéré comme il se doit.

Abdoul Salam Ouarma, a félicité cette initiative des gouvernants de magnifier l’enseignant pour une éducation de qualité.

A l’issue de la conférence, des élèves ont à travers des poèmes, slams, chants et autres types de messages, rendu hommage à leurs enseignants.

Le proviseur du Lycée municipal Pierre Azette de Titao, Mathieu Zoundi, par ailleurs responsable du site, a dit que l’enseignant va au-delà de la simple transmission des connaissances et compétences pour s’occuper de la formation intégrale de l’enfant.

« Cette semaine va contribuer à redorer le blason de l’enseignant », a-t-il affirmé.

Moubarak Tao, élève, a expliqué que des bons actes en direction de l’enseignant doivent être posés, pour que celui-ci ait le courage et le plaisir de former les élèves.

Quant à Mamounata Konfé, élève, elle estimé que les enseignants sont comme les parents.

« C’est eux qui font de nous des hommes de demain. On doit les respecter », a-t-elle conclu.

Agence d’information du Burkina

BS/hb/bz