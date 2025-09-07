BURKINA-LOROUM-RELIGION-MOULOUD

Loroum/Mouloud : Les fidèles musulmans appelés à privilégier l’éducation des enfants

Titao, le 6 sept. 2025 (AIB)- La communauté musulmane a célébré le Mouloud le jeudi 4 septembre 2025 à Tansalga, sous le leadership de Cheick Karamogo Mohamed Ouédraogo. Le guide religieux a appelé les fidèles à privilégier l’éducation des enfants pour poser les jalons d’une paix durable.

« Comment devrons nous faire pour préserver la paix et la cohésion sociale. C’est la réflexion que nous avons menée au cours de cette séance de prières et d’adoration du Prophète », a indiqué le guide religieux.

Pour Cheick Karamogo Mohamed Ouédraogo, les parents doivent s’impliquer sincèrement dans l’éducation des enfants.

« Une fois que tout va bien dans famille, c’est tout peut bien aller dans la communauté », a précisé Cheick Ouédraogo.

Hadja Azeta Zagara, venue de Titao pour participer à l’événement, a indiqué que le rôle important que chaque famille doit assurer est l’éducation des enfants.

Le vice-président de la délégation spéciale de Titao, Oumarou Dialla, a reçu le titre de »Cheick » par l’Iman Karamogo.

Il a dit sa satisfaction et son engagement à honorer ce titre dans la communauté.

M. Dialla a traduit toute sa reconnaissance au Cheick et à la communauté.

« C’est une invite à mieux faire. Et nous ferons tout pour être à la hauteur », a-t-il précisé.

La séance de commémoration s’est déroulée dans la grande mosquée de Tansalga en présence de plusieurs invités dont les autorités administratives et religieuses et le député à l’Assemblée Législative de Transition, Mamoudou Ouédraogo.

Agence d’Information du Burkina

ASO/hb/oo