Loroum/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire appelle la population à renforcer la vigilance sécuritaire

Titao, le 3 septembre 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a appelé la population, le lundi 1er septembre 2025 à Titao, lors de la traditionnelle montée des couleurs, à renforcer la vigilance sécuritaire.

Hymne national, message sur la vie de la province, c’est dans cette ambiance que les Forces vives de la province ont célébré le drapeau national le lundi 1er septembre 2025 à Titao.

Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a appelé les populations à renforcer la vigilance sécuritaire et à éviter de s’aventurer dans les zones où il n’y a pas de déploiement de VDP et de FDS.

Il les a informés de la régularisation de la situation des enseignants volontaires et leur intégration dans la fonction publique sur mesure spéciale et les a invités à l’assainissement de leur cadre de vie et se prémunir du paludisme.

« Nous avons aussi mis un point d’honneur sur l’assainissement en ces moments de paludisme et informé aussi les populations des mesures qui sont en train d’être prises pour la rentrée scolaire qui se profile à l’horizon », a indiqué le Haut-commissaire Bassolé.

La chargée de mission du Président du Faso à Titao, Alima Zango, a dit toute sa joie de voir les efforts communautaires payés.

« En pleine crise sécuritaire nos jeunes volontaires se sont donnés corps et âmes pour sauver l’éducation à Titao. Ce recrutement est une véritable reconnaissance de leurs efforts par l’État », a-t-elle confié.

Quant au catéchiste Jean Sawadogo, il a dit insisté sur la nécessité de relayer le message de l’assainissement auprès des populations.

« Le Haut-commissaire a rappelé la nuisance des sachets plastiques. Nous devrons en faire un cheval de bataille car très souvent ces sachets obstruent les voies d’écoulement des eaux pluviales et peuvent engendrer des sinistres en cas de grandes pluies », a souligné M. Sawadogo.

