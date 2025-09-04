BURKINA-LOROUM-SANTE-PALUDISME-VACCINATION

Loroum : Le nouveau vaccin sur le paludisme intégré dans la routine

Titao, le 3 sept. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a lancé le mardi 02 septembre 2025, le nouveau vaccin sur le paludisme dans l’aire sanitaire de Titao.

C’est au cours d’une rencontre tenue avec les acteurs de la santé et les représentants des communautés, le mardi 2 septembre 2025, que le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro, a lancé officiellement le vaccin sur le paludisme dans le district sanitaire.

« C’est un nouveau vaccin qui est introduit dans la vaccination de routine des enfants de 05 à 23 mois », a expliqué le médecin-chef du district sanitaire, Dr Raphaël Zoundi, en précisant que ce n’est pas une campagne de vaccination.

Le nouveau vaccin fait alors désormais partie du paquet de la vaccination de routine, et chaque enfant pourra en bénéficier des doses prescrites.

Les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, ont été invités à relayer l’information auprès des populations afin que l’objectif de l’introduction de ce vaccin à savoir l’éradication du paludisme soit une réalité.

Le R21 est le vaccin homologué par l’OMS dans la lutte contre le paludisme.

Après une expérimentation concluante dans 27 districts sanitaires le vaccin antipaludique passe à l’échelle au Burkina Faso en 2025.

L’introduction du nouveau vaccin est couplée avec des activités de distribution des moustiquaires imprégnées et l’assainissement du cadre de vie et la destruction des gîtes larvaires.

En rappel, au Burkina Faso, le paludisme demeure la première cause de consultation dans les services de santé.

Agence d’information du Burkina

