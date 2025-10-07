BURKINA-LOROUM-PAIX-AMBASSADEURS

Loroum : Le Haut-commissaire distingué ambassadeur de la paix

Titao, 5 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Titao, Sidiki Ganamé et le directeur provincial de la police nationale, le commissaire Oumarou Dialla, ont été nommés le dimanche 5 octobre 2025, « Ambassadeurs de la paix » par la Fédération pour la paix universelle (FPU). La remise des insignes a eu lieu à Ouagadougou.

Le capitaine Djibril Bassolé, a dédié cette distinction aux parents, à la hiérarchie, à ses proches collaborateurs et populations du Loroum qui l’accompagnent au quotidien dans ses tâches.

« C’est une invite pour moi à assumer le rôle que revêt cette distinction honorifique surtout dans un contexte national où les bases du vivre-ensemble, de la cohésion sociale, de la solidarité, de la paix et de la laïcité, sont menacées» a-t-il précisé.

