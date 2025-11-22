BURKINA -LOROUM-EDUCATION -DON

Loroum : L’Atelier théâtre du Loroum vole au secours des élèves de Siguinoguin

Titao, 21 nov. 2025 (AIB) – L’association Atelier théâtre du Loroum, a remis, ce mercredi 19 novembre 2025, des fournitures scolaires aux élèves de l’école de Siguinoguin, dans la commune de Titao.

C’est un lot de fournitures de plus d’un millier de cahiers, bics, crayons et ardoises que l’association Atelier Théâtre du Loroum a remis le mercredi 19 novembre 2025, au directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Loroum, Sidiki Mandé, pour les élèves de l’école de Siguinoguin.

Belem Saidou, parent d’élèves de l’école de Siguinoguin, a exprimé sa satisfaction et a remercié l’association donatrice.

« Nous sommes fiers que l’association ATL et les responsables de l’éducation aient pensé à nos enfants. Je leur adresse mes remerciements », a-t-il soutenu.

Au nom du directeur de l’école de Siguinoguin, Zoenabou Nacanabo, a également exprimé sa joie et a indiqué que ces fournitures sont d’un appui certain.

« Nous émettons le vœu que quand vous serez de passage dans quelques mois, que les enfants vous fassent le témoignage d’avoir bien utilisé ces fournitures et que les résultats scolaires soient un succès», a souhaité Mme Nacanabo.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement primaire du Loroum, a précisé que ce don vient à point nommé et contribuera à soulager un tant soit peu les parents d’élèves.

Selon Sidiki Mandé, le besoin en matériel scolaire est énorme au regard de l’ouverture progressive des écoles suite au retour des populations.

« Le besoin demeure toujours important. Le nombre de tables-bancs est très insuffisant au regard du nombre élevé des effectifs », a ajouté M. Mandé.

Il a lancé un cri de cœur aux organisations et personnes de bonne volonté à manifester leur solidarité à l’école au Loroum.

Au nom du président de l’association Atelier théâtre du Loroum, Noufou Boina, a souligné, que ce don est une réponse au besoin énorme dans le domaine de l’éducation.

« Nous savons que les besoins sont nombreux. En tant qu’association de développement, nous avons voulu par ce geste symbolique apporter notre contribution à la résilience de l’école au Loroum», a dit M. Boina.

Avec le retour progressif des populations à Titao, les effectifs scolaires sont devenus pléthoriques posant ainsi des problèmes d’infrastructures et de matériels scolaires.

Agence d’information du Burkina

ASO/HB/OO