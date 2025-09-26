BURKINA-LOROUM-COLLECTIVITE-LOCALE

Loroum : La délégation spéciale adopte le deuxième budget rectificatif de l’année 2025

Titao, le 22 sept. 2025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Titao, Sidiki Ganamé, a présidé, le lundi 22 septembre 2025 à Titao, la troisième session ordinaire de l’année. Cette session a adopté le 2e budget rectificatif de l’année.

La session a examiné et adopté le procès-verbal de la deuxième session ordinaire, passé en revue le rapport du l’ordonnateur au second budget rectificatif et le rapport de la commission affaire financière.

Elle a également examiné et adopté le deuxième budget au titre de l’année 2025 et échangé sur l’implication des membres de la délégation spéciale dans la mobilisation des ressources financières et l’orientation budgétaire pour le budget primitif gestion 2026.

Avec les différents efforts de sécurisation du territoire et le retour de l’administration à Titao depuis fin 2024, les sessions se tiennent désormais sur place.

Agence d’information du Burkina

OAS/hb/oo