Loroum/Journée nationale de l’arbre : 1550 plants mis en terre à Titao

Titao, le 11 août 2025 – Les forces vives de la province du Loroum, ont procédé les 08 et 09 août 2025, à la mise en terre de 1550 plants dans le cadre de la journée nationale de l’arbre.

Ce sont des centaines de personnes qui ont pris d’assaut le vendredi 08 et samedi 10 août 2025 les sites de reboisement retenus pour la Journée Nationale de l’Arbre 2025 dans la province du Loroum.

Le vendredi, la campagne s’est déroulée à You, localité située à une dizaine de kilomètres sur la route nationale N°23 reliant Titao à Ouahigouya.

Parmi les participants plusieurs femmes sont sorties pour apporter leur contribution au processus de reverdissement de l’environnement.

Pour cette campagne, au total 1550 plants ont été mis en terre soit 1250 sur le site à plantes médicinales de You, d’une superficie de 2 hectares et 100 plants sur l’aire du CSPS Urbain de Titao.

200 autres plants et des grilles de protection ont été remis aux populations pour des lieux de leur choix.

Le représentant du Haut-commissaire de la province du Loroum, le secrétaire général, David Ayoro, s’est dit satisfait des objectifs atteints.

« C’est un sentiment de fierté pour un service accompli pour moi. L’activité a commencé depuis hier et elle s’est poursuivie aujourd’hui. J’adresse mes remerciements à toute les forces vives et en particulier à l’Association pour le développement de la province du Loroum (ADPL) pour le soutien à l’initiative », a-t-il indiqué.

Le secrétaire général a exhorté les populations à entretenir les plants et a rassuré de l’engagement de l’ADPL à clôturer le site de You afin de garantir plus de chance de survie aux plants.

La chargée de mission du Président du Faso à Titao, Alima Zango, s’est réjouie de cette initiative qui a permis de célébrer l’arbre.

« Je suis très fière de la mobilisation des populations notamment des femmes pour planter des arbres. » a-t-elle signifié. « J’invite chacun à bien entretenir les plants mis en terre », a-t-elle lancé.

Boukary Jacques Niampa, ancien maire de Titao, a interpellé les populations sur la coupe abusive du bois.

« A trois kilomètres de la ville il n’y a plus d’arbres. Vous avez tout coupé. Je vous demande de profiter de ces moments de reboisement pour les remplacer », a-t-il précisé.

Il a dit sa disponibilité à mettre leur disposition des plants en fonction des besoins afin de relever ce défi de la reforestation.

Pour le président de l’ADPL, Issouf Porgo, la reforestation est un impératif dans la province du Loroum.

Il a dit l’engagement de sa structure de s’inscrire dans cette dynamique de reforestation.

« Nous allons instaurer un prix pour encourager ceux qui vont s’investir réellement dans la plantation et l’entretien des plants », a ajouté M. Porgo.

La crise sécuritaire et humanitaire a considérablement impacté l’environnement autour de la ville de Titao.

Ne pouvant plus se rendre en brousse, les populations se sont rabattues sur les espèces végétales aux alentours de la ville à la recherche de leur pitance, du bois de chauffe ou de fourrages pour les animaux.

Agence d’information du Burkina

