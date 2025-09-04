BURKINA-LOROUM-INFRASTRUCTURE-INITIATIVE-COMMUNAUTAIRE

Loroum/Infrastructure : Un tradipraticien mobilise les populations pour entretenir la route de Tansalga.

Titao, le 03 sept. 2025 (AIB)- Le tradipraticien, Mahmoudou Ouédraogo dit « Manegre Naaba Koom », a mobilisé la population de la commune de Tansalga, le mercredi 03 septembre 2025, pour une opération de traitement de partie critique sur la route de ladite localité.

La route de Tansalga, en état de délabrement, avait des zones de ravinement rendant difficile le passage des usagers.

C’est pour entretenir ladite voie que le tradipraticien, Mahmoudou Ouédraogo dit « Manegre Naaba Koom », a organisé, le mercredi 03 septembre 2025, a mobilisé la population pour une opération de traitement de partie critique.

Cette action communautaire a permis de fermer des trous facilitant ainsi la circulation.

L’activité a connu la présence de leaders coutumiers et religieux et des représentants des jeunes et des femmes.

Après l’entretien routier, l’initiateur a mis à la disposition des populations, 30 plants et les a encouragés dans les actions de reverdissement de l’environnement.

Le mardi 02 septembre 2025, Mahmoudou Ouédraogo dit « Manegre Naaba Koom », avait offert des vivres et un appui financier composé de 40 sacs de 50 kg de riz et 7 bidons de 20 litres d’huiles aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Agence d’information du Burkina

