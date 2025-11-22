BURKINA-LOROUM-EMPLOI-RESILIENCE

Loroum/Haute intensité de main d’œuvre : La délégation spéciale de Titao recrute 168 nouveaux pensionnaires

Titao, 21 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Titao, Sidiki Ganamé, a lancé, le jeudi 20 novembre 2025, une nouvelle vague de l’opération Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) au profit de 168 personnes. Cette opération vise le relèvement des populations durement impactées par la crise sécuritaire et humanitaire et s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS).

2500 candidats étaient en lice pour 168 postes, à se présenter pour l’opération Haute intensité de main d’œuvre (HIMO), lancée le jeudi 20 novembre 2025 à Titao par le Président de la délégation spéciale de Titao, Sidiki Ganamé.

Pour plus de transparence et d’équité dans cette opération, les autorités municipales ont opté pour le tirage au sort.

«Voici les cartons qui contiennent des bulletins « oui » et des bulletins « non ». C’est à vous de tirer », a indiqué le chargé de supervision du processus, Rasmané Tarpiliga.

Pour une candidate qui vient de tirer le bulletin « Oui », c’est une question de chance et il n’y a pas à se décourager en tirant le bulletin « non ».

Un autre candidat qui a tiré le »Non » n’est pas pour autant déchu car pour lui, c’est juste une question de chance et espère prochainement être retenu.

A l’issue du processus, M. Tarpiliga, s’est dit satisfait du déroulement du processus.

«Ce projet vise à soutenir la résilience et le relèvement des populations. Nous accompagnons la Mairie pour que le processus puisse bien aboutir », a indiqué M. Tarpiliga.

Cette activité est la deuxième du genre organisé par le PCRSS dans la commune.

Elle contribue à soutenir les populations fortement éprouvées par la crise sécuritaire à travers cet emploi rémunéré et consistera pour les volontaires retenus à constituer des brigades pour mener des activités de salubrité dans la ville de Titao sous la supervision de la municipalité.

Agence d’information du Burkina

ASO/HB/OO