Loroum/Conseil municipal de Titao : Un budget primitif de plus de 79 millions de F CFA adopté

Titao, le 6 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale de Titao, Sidiki Ganamé, a présidé, ce mardi 4 novembre 2025 à Titao, la 4e session ordinaire du conseil municipal de Titao. Le conseil municipal a adopté le budget primitif de l’année 2026 à hauteur de 79 656 056 F CFA.

Le conseil municipal a adopté le budget primitif de l'année 2026 à l'unanimité par les membres, à hauteur de 79 656 056 F CFA.

Il s’inscrit dans une dynamique de relance des services sociaux de base orientée vers les secteurs prioritaires tels que l’éducation, la santé et l’appui à la jeunesse.

Les dépenses s’élèvent à un peu plus de 64 millions de FCFA pour le fonctionnement et 15 millions de F CFA pour les investissements.

« Les priorités des investissements sont orientées vers la réhabilitation du CSPS, l’équipement du centre d’écoute des jeunes, la réhabilitation de la préfecture de Titao et des toilettes de la mairie », a indiqué le Président de la délégation spéciale (PDS) de Titao, Sidiki Ganamé.

Trois délibérations ont été prises à cet effet. Elles concernent la révision de la taxe sur l’occupation du domaine public, l’adoption du plan annuel d’investissement (PAIC) 2026 et l’adoption du budget primitif.

En marge de l’adoption budgétaire, les participants ont pris connaissance de six communications stratégiques.

Sidiki Ganamé, a salué l’implication des membres de la délégation spéciale et des techniciens municipaux, tout en appelant à un engagement accru des populations pour accompagner la mise en œuvre du budget 2026.

Agence d’information du Burkina

