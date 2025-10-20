BURKINA-LOROUM-EDUCATION-SECONDAIRE-CONFERENCE

Loroum/Conférence du personnel administratif : Le directeur provincial invite le personnel à servir d’exemples pour les élèves

Titao, 16 oct. 2025 (AIB)- La direction provinciale en charge de l’Enseignement secondaire du Loroum, a réuni du 14 au 17 octobre 2025, ses agents administratifs autour de la conférence annuelle du personnel administratif à Titao.

Placée sous la thématique en lien avec la mise en œuvre des reformes entrepris par le ministère en charge de l’Enseignement secondaire, la conférence du personnel administratif de l’enseignement secondaire se tient après celle des enseignants.

Elle vise à améliorer la qualité de l’enseignement, promouvoir la citoyenneté active et inclusive, et optimiser les ressources disponibles.

Le représentant du directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire, Rasmane Savadogo, a rappelé l’importance du personnel administratif dans la mise en œuvre des réformes.

La session a permis aux participants de se familiariser avec les principales innovations telles que la création des établissements polyvalents, l’introduction de l’initiation aux métiers, la mise en place du conseil d’école, le renforcement de l’éducation civique et citoyenne.

Dans une communication sur la déontologie, le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique Souleymane Ouermi, a insisté sur les principes déontologiques qui régissent le métier d’enseignement.

« Vous êtes tenu au respect de la législation en vigueur notamment la ponctualité, l’assiduité, le respect de la hiérarchie et autres valeurs chères à la Nation tels que déclinés par les textes », a-t-il indiqué.

Il a invité le personnel administratif à servir d’exemples pour les élèves dont ils ont la charge.

Selon le responsable des ressources humaines, Hassirou Sankara, les objectifs assignés ont été atteints.

« Les objectifs inscrits dans les TDR ont été développés et les échanges ont permis de lever les zones d’ombres. On peut dire que les objectifs sont atteints », a indiqué M. Sankara et a souhaité voir ces nouvelles compétences réinvesties.

Il a ajouté que les personnels d’administration doivent œuvrer à réinvestir les contenus de la conférence pour la réussite des réformes engagées.

Cette session s’est déroulée à travers des communication sur des thèmes en lien avec la mise en œuvre des réformes et des travaux en ateliers.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/oo